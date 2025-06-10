تقرير: الشباب يرفض مشاركة حمد الله مع الوداد في كأس العالم للأندية

الثلاثاء، 10 يونيو 2025 - 16:52

كتب : FilGoal

عبد الرزاق حمد الله - الشباب

وقف الشباب السعودي ضد رغبة الوداد المغربي في الاستعانة بخدمات عبد الرزاق حمد الله في كأس العالم للأندية، حسب إذاعة راديو مارس.

وأوضح التقرير أن عبد الرزاق حمد الله كان مرشحًا للانضمام إلى نادي الوداد، من أجل المشاركة معه في كأس العالم للأندية.

وأضاف التقرير أن مهاجم نادي الشباب السعودي أبدى رغبته الشخصية في تعزيز صفوف الوداد خلال مونديال الأندية.

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غير أن هذه الخطوة اصطدمت برفض إدارة نادي الشباب السعودي، حيث رفضت إعارته مؤقتًا.

ليحول دون إتمام الصفقة، رغم الرغبة المشتركة بين اللاعب ونادي الوداد.

ويتواجد الوداد في مجموعة واحدة في كأس العالم للأندية مع مانشستر سيتي ويوفنتوس والعين.

ويحتل حمد الله وصافة ترتيب الهدافين التاريخين لبطولة الدوري السعودي للمحترفين خلف السوري عمر السومة.

وقدم حمد الله مستويات فنية مميزة بقمصان النصر واتحاد جدة والشباب في الدوري السعودي.

عبد الرزاق حمد الله الوداد الشباب
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