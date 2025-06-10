تقرير: نابولي في مفاوضات مع ميلان لضم موسى.. وهذه رغبة اللاعب

دخل نادي نابولي في مفاوضات مع نظيره ميلان للتعاقد مع لاعبه يونس موسى في فترة الانتقالات الصيفية.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن أنطونيو كونتي المدير الفني لنابولي يقدر جيدا إمكانيات اللاعب.

وأفاد رومانو أن رغبة اللاعب الأمريكي هي الانضمام لنادي الجنوب.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 22 عاما إلى ميلان في صيف 2023 قادما من فالنسيا مقابل 21 مليون يورو.

ولعب اللاعب الغاني الأصل 40 مباراة في الموسم المنقضي وصنع 3 أهداف ولم يسجل أبدا.

ويسعى حامل لقب الدوري الإيطالي إلى تدعيم صفوف فريقه نظرا لمشاركته في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ولم يشارك في أي بطولة أوروبية في الموسم المنقضي.

وحسب التقارير الإخبارية فإن نابولي يقترب بشدة من حسم التعاقد مع كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي السابق.