كأس العالم للأندية - أثليتك: الهلال يسابق الوقت لضم كانتي على سبيل الإعارة

يسابق الهلال السعودي الوقت لتدعيم صفوفه خلال منافسات كأس العالم للأندية بمحاولة ضم نجولو كانتي لاعب وسط اتحاد جدة، حسب جريدة ذا أثليتك.

وقضى كانتي موسمين رفقة اتحاد جدة وتوج بالثنائية المحلية هذا الموسم.

وأوضح التقرير أن الهلال دخل في مفاوضات مع اتحاد جدة للتعاقد مع نجولو كانتي للمشاركة في كأس العالم للأندية على سبيل الإعارة.

وأضاف التقرير أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن، لكن هناك تفاؤل بإمكانية إتمام الصفقة.

يذكر فترة الانتقالات الاستثنائية الخاصة بكأس العالم للأندية تنتهي في التاسعة من مساء الثلاثاء.

قبل أيام، ذكرت قنوات الكاس القطرية أن الهلال يسعى لضم البالغ من العمر 34 عاما على سبيل الإعارة.

ويأتي قرار الهلال من أجل تدعيم صفوفه قبل كأس العالم للأندية.

ويستعد الهلال السعودي للمشاركة في كأس العالم للأندية المقرر انطلاقها يوم 14 يونيو

ويتواجد الهلال في المجموعة الثامنة التي تضم إلى جانبه ريال مدريد الإسباني، وباتشوكا المكسيكي، وسالزبورج النمساوي.