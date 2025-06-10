على غرار جود.. شقيق بيلينجهام ينضم لدورتموند

سار جوب بيلينجهام لاعب سندرلاند على خطى شقيقه الأكبر جود بالانتقال لصفوف بوروسيا دورتموند الألماني.

جوب هو الشقيق الأصغر لجود بيلينجهام لاعب ريال مدريد ومنتخب إنجلترا.

وأعلن دورتموند ضم جوب يوم الثلاثاء حتى صيف 2030.

وقال لارس ريكن مدير دورتموند: "جوب لاعب موهوب بشكل استثنائي، ورغم صغر سنه، إلا أنه يتمتع بنضج وذكاء استثنائيين في اللعب".

وأضاف "نحن على ثقة بأنه يتوافق تمامًا مع فلسفتنا في دعم المواهب الشابة ومنحها فرصة التطور على أعلى مستوى".

وأكمل "نحن على يقين من أنه سيلعب دورًا مهمًا في مستقبل بوروسيا دورتموند".

فيما قال سيباستيان كيل المدير الرياضي لنادي دورتموند: "يسعدنا أننا تمكنا من إتمام انتقاله قبل كأس العالم للأندية".

وأكمل "سنرى جوب بألوان دورتموند لأول مرة في الولايات المتحدة. إنه في أفضل حالاته ومتحمس لهذه المهمة".

بينما أوضح بيلينجهام: "أنا سعيد جدًا بانضمامي لبوروسيا دورتموند، وأن أنافس على الألقاب مع هذا النادي العظيم".

وأتم "أنا سعيد جدًا بارتداء القميص الأسود والأصفر في كأس العالم للأندية".

لم يذكر دورتموند قيمة الصفقة، لكن تقارير عديدة أوضحت أن الصفقة تمت مقابل 33 مليون يورو بالإضافة لـ 5 ملايين يورو كمكافآت، مع وضع بند بنسبة 15% من إعادة البيع.

وبذلك يكون جوب أغلى لاعب تم بيعه في تاريخ سندرلاند على الإطلاق، وسيكون ثاني أغلى صفقات بوروسيا دورتموند تاريخيا بعد عثمان ديمبيلي بقيمة 35 مليون يورو في 2017.

جوب أيضا بدأ مسيرته مع بيرمنجهام قبل الانتقال إلى سندرلاند ومنه إلى دورتموند.

وأسهم صاحب الـ 19 عاما في صعود سندرلاند للدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي بعد الفوز في نهائي الملحق.

وشارك بيلينجهام الصغير في 43 مباراة منذ بداية الموسم بقميص سندرلاند وتمكن من تسيل 4 أهداف وصناعة 3 آخرين.