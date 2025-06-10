منافس الأهلي - روكي وإستيفاو على رأس قائمة بالميراس لـ كأس العالم للأندية

الثلاثاء، 10 يونيو 2025 - 15:27

كتب : FilGoal

إستيفاو - بالميراس

اعلن أبيل فيريرا مدرب بالميراس قائمة فريقه التي ستشارك في كأس العالم للأندية.

ويستعد بالميراس للمشاركة في كأس العالم للأندية التي تقام في أمريكا خلال الشهر الجاري.

وتشهد القائمة تواجد فيتور روكي مهاجم برشلونة السابق وويليان إستيفاو الذي سينضم إلى تشيلسي عقب نهاية البطولة.

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وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: ماتيوس أوليفيرا - مارسيلو لومبا - ويفيرتون.

الدفاع: ماركوس روكا - برونو فوكس - أوجستين جاي - فانديرلان - مايكي - ميكيل دوس سانتوس - جوستافو جوميز - خواكين بيكيريز - موريلو كوركيرا - كايكي نافيس - لويس بينيديتي.

الوسط: أنيبال مورينو - فيليبي أنديرسون - ريتشارد ريوس - ماوريسيوس ميجاليس - رافاييل فييجا - لوكاس إيفانجيليستا - إيميليانو مارتينيز - ألان أندرادي؟

الهجوم: فيتور روكي - باولينيو - فاكوندو توريس - لويجي هانري - ثاليس هنريكي - ويليان إستيفاو - خوسي مانويل لوبيز.

ويتواجد بالميراس في المجموعة الأولى بجانب كل من الأهلي وإنتر ميامي وبورتو.

ويبدأ بالميراس مبارياته بمواجهة بورتو في الجولة الأولى ثم الأهلي ثم إنتر ميامي بالجولة الأخيرة من دور المجموعات.

بالميراس كأس العالم للأندية
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