بتواجد تاه وبيشوف وساني.. بايرن ميونيخ يعلن قائمته لـ كأس العالم للأندية

أعلن نادي بايرن ميونيخ قائمته التي ستشارك في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويتواجد الثنائي الجديد جوناثان تاه وتوم بيشوف في قائمة الفريق.

وكذلك انضم ليروي ساني رغم التقارير الصحفية التي أشارت إلى أنه سيكون خارج البطولة نظرا لاقتراب رحيله.

وقرر فينسنت كومباني المدير الفني للفريق استدعاء المغربي آدم أزنو للقائمة.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير – دانييل بيريتز – جوناس أوربيج – ليون كلاناك

خط الدفاع: دايوت أوباميكانو – كيم مين جاي – جوناثان تاه – رافاييل جيريرو – ساشا بوي – كاسيانو كيالا – يوسيب ستانيسيتش – آدم أزنو

خط الوسط: جوشوا كيميتش – ليون جوريتزكا – جواو بالينيا – توم بيشوف – كونراد لايمر – جمال موسيالا – أليكساندر بافلوفيتش – لينارت كارل – دافيد سانتوس

خط الهجوم: سيرجي جنابري – هاري كين – ليروي ساني – كينجسلي كومان – ماكيل أوليسي – توماس مولر – ماوريس كراتنماشر – جونا كوسي أساري

ويتواجد بايرن في مجموعة تضم أوكلاند سيتي وبوكا جونيورز وبنفيكا.

وسيواجه أوكلاند سيتي في مباراته الأولى يوم 15 من الشهر الجاري.