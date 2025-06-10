خبر في الجول – الأهلي يسلم القائمة المشاركة في كأس العالم للأندية

الثلاثاء، 10 يونيو 2025 - 15:01

كتب : أحمد الخولي

تريزيجيه - الأهلي - باتشوكا

يسلم الأهلي قائمته التي ستشارك في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي سيسلم قائمته النهائية المشاركة في كأس العالم للأندية اليوم الثلاثاء ولن تشهد أي تغييرات عن اللاعبين الـ28 المتواجدين في أمريكا حاليا.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

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الحراس: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد سيحا - مصطفى مخلوف.

الدفاع: ياسر إبراهيم – أشرف داري – مصطفى العش – محمد هاني – عمر كمال – أحمد رمضان - يحيى عطية الله – كريم الدبيس – أحمد نبيل "كوكا" - خالد عبد الفتاح.

الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – أليو ديانج – محمد مجدي "أفشة" – إمام عاشور – محمد بن رمضان – أحمد رضا

الهجوم: حسين الشحات – طاهر محمد طاهر – أشرف بنشرقي – محمود حسن "تريزيجيه" – نيتس جراديشار - وسام أبو علي – أحمد سيد "زيزو".

ويلحق وسام أبو علي ببعثة الأهلي عقب نهاية مشواره مع منتخب فلسطين في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

ويغيب كل من كريم فؤاد وعمر الساعي وكريم وليد عن القائمة.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى رفقة إنتر ميامي وبورتو وبالميراس.

ويفتتح الأهلي مشواره فجر 15 يونيو الجاري لمواجهة إنتر ميامي.

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