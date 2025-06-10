ماروتا: لن يرحل أي لاعب من القوام الأساسي لـ إنتر

شدد جيوزيبي ماروتا رئيس إنتر أن ناديه سيحافظ على القوام الأساسي للفريق.

وقال ماروتا لشبكة سكاي سبورتس: "سنحافظ على قوام الفريق الأساسي ولن يرحل أحد منه وهو أمر مهم جدا".

وأضاف "نستهدف ضم اللاعبين الشباب المهمين الذين يمثلون قيمة فنية كبيرة للحاضر والمستقبل".

وأنهى حديثه قائلا: "سندرس ونحلل فريقنا الذي هو بالفعل تنافسي، هناك العديد من الأسماء المدرجة في دفتر الملاحظات".

وأعلن إنتر في وقت سابق تعيين كريستيان كيفو كمدير فني جديد للفريق خلفا لسيموني إنزاجي الذي رحل لتدريب الهلال.

وتولى كيفو تدريب الفئات السنية المختلفة مع إنتر وتمكن من التتويج ببطولة الدوري الإيطالي مع فريق الشباب.

وخاض في الموسم الماضي التجربة الأولى له مع فريق أول بمسيرته التدريبية وذلك مع بارما.

وواجه كيفو تحديا صعبا مع بارما، إذ دربه حيث كان يحتل المركز الـ18 وهو أحد مراكز الهبوط خلال الجولة 26.

وأنقذ كيفو فريقه بارما من الهبوط لدوري الدرجة الثانية وأنهى الدوري في المركز الـ16.

وبذلك عاد كيفو مرة أخرى إلى إنتر لكن مع الفريق الأول.

وكلاعب فتواجد رفقة الفريق من 2007 حتى 2014 وتوج بالعديد من البطولات أبرزها الثلاثية التاريخية تحت قيادة جوزيه مورينيو.