أهلي جدة ينتظر العروض الرسمية لـ سان ماكسيمان

يحظى الفرنسي آلان سان ماكسيمان، جناح أهلي جدة باهتمام ناديين سعوديين قدَّما عرضين شفهيين للتعاقد معه خلال نافذة الانتقالات الصيفية المقبلة، وفقًا لجريدة الرياضية السعودية.

الجناح الفرنسي، الذي تبقى في عقده موسم واحد فقط، انتقل إلى فنربخشة التركي على سبيل الإعارة خلال الموسم المنصرم.

وأوضح التقرير أن أهلي جدة ينتظر وصول العروض الرسمية المقدمة للاعب، تمهيدًا لاتخاذ قراره النهائي.

وتسعى إدارة أهلي جدة إلى تسريع عملية انتقال ماكسيمان خلال الأيام القليلة المقبلة، بهدف إتاحة المجال للتعاقد مع لاعبين جدد ضمن خطة التحضير للموسم الرياضي المقبل.

شارك الفرنسي مع فنربخشة في 31 مباراة بالموسم المنصرم، سجَّل خلالها 4 أهداف وقدَّم 5 تمريرات حاسمة.

يذكر أن ماكسيمان انتقل إلى صفوف أهلي جدة في صيف 2023 قادمًا من نيوكاسل الإنجليزي بموجب عقدٍ يمتدُّ ثلاثة أعوامٍ.

وأحرز الجناح الفرنسي 4 أهداف وصنع عشرة خلال 31 مباراة خاضها في مختلف المسابقات مع الأهلي في الموسم الماضي.