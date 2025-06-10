تيباس: برشلونة يشتكي من الحكام مرتين.. وريال مدريد يستمر في الشكوى دائما

الثلاثاء، 10 يونيو 2025 - 14:19

كتب : FilGoal

خافيير تيباس - رئيس رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا"

أوضح خافيير تيباس رئيس رابطة الأندية الإسبانية أن برشلونة يشتكي مرتين من الحكام، وعلى الجانب الآخر يستمر ريال مدريد في فعل الأمر قبل المباريات.

وقال تيباس للصحفيين: "برشلونة يشتكي من الحكام مرتين في الموسم وذلك عقب انتهاء المباراتين".

وأضاف "ريال مدريد يستمر في الشكوى قبل كل مباراة، ما يلفت انتباهي أن منذ خسارة ريال مدريد الدوري وتوقفت الفيديوهات التي ينشرها، لذلك لماذا كان ينشر هذه المقاطع"؟

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وأنهى حديثه قائلا: "ما زلنا غير موافقين على قيد داني أولمو في برشلونة".

ويواجه برشلونة صعوبات في تسجيل لاعبيه بسبب الأزمة المالية التي يمر بها بالإضافة إلى قواعد اللعب المالي النظيف الخاصة بالدوري الإسباني.

وأيضا هاجم ريال مدريد الحكام في الموسم المنقضي بنشر مقاطع فيديو على قناته التلفزيونية وكان قريبا من عدم خوض مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا ضد برشلونة بسبب اعتراضه على حكم المباراة قبل التراجع في اللحظات الأخيرة.

خافيير تيباس الدوري الإسباني ريال مدريد برشلونة
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