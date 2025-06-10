هاوسن: أستطيع التأقلم بخطة تشابي ألونسو.. والتواجد في ريال مدريد حلم

شدد دين هويسين لاعب ريال مدريد الجديد على أنه لم يضع في الاعتبار أي فريق آخر بعد اتصال ريال مدريد به.

دين هاوسن النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وأعلن ريال مدريد ضم هويسين قادما من بورنموث الإنجليزي.

وقدم ريال مدريد المدافع الإسباني للإعلام خلال مؤتمر صحفي بمقر النادي.

وقال هويسين خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه: "الضغط؟ أركز فقط على اللعب وأنا هادئ نوعا ما ولا أفكر في الضغط كثيرا وأفعل ما أحب، أنا أعيش حلما وساحاول بذل قصارى جهدي".

وواصل "بعض اللاعبين رحبوا بي بعض انضمامي للفريق، إنهم أشخاص لطيفون وسأرى إن كان بإمكاني رؤيتهم قريبا".

وأكمل "أعتقد أنني يجب أن أتطور في كل شيء وأعمل على ذلك حاليا".

وتابع "لا يهمني أن أكون المدافع الأغلى في تاريخ النادي وسأحاول تقديم أفضل ما لدي".

وكشف "أول مباراة أتذكرها لسيرخيو راموس هي نهائي 2014 الذي سجل فيه بالدقيقة الأخيرة، كان عمري 9 أعوام وهي ذكرياتي الأولى".

وشدد "أنا أحقق حلمي، عائلتي فخورة بي وأنا كذلك ولا أفكر في شيء أكثر من ذلك، أي رقم سأرتديه هو جيد طالما كان بقميص ريال مدريد".

وعن انضمامه لروما في وقت سابق قال: "لقد كنت أحظى بعشاء في عيد الميلاد عندما اتصل بي جوزيه مورينيو، وعندما يتصل بك يجب أن تستمع لأنه أحصل أفضل المدربين في التاريخ".

وواصل "أعتقد أنني قادر على تمرير الكرة إلى الأمام مع الدقرة على الدفاع ولا أعتقد أن ذلك اكتسبته من فريق بالتحديد ولكن أنا أتطور كل يوم تلك الآخر".

وكشف "لقد أرسل لي راموس رسالة بعدما تم الإعلان بشكل رسمي، هو مثلي الأعلي والمدافع الأفضل في التاريخ".

وتابع "بكل تأكيد هذا هو اليوم الأفضل في حياتي، أنا أحلم بالتواجد هنا".

وعن سبب اختيار رقم 24 قال: "رقم 24 كان هو الوحيد المتاح واخترت ريال مدريد لأنه الأفضل في العالم ولا يوجد مثله".

وأضاف "لقد تحدثت مع تشابي ألونسو قليلا وعن ما ينتظره مني وأعتقد أننا سنحظى بسنوات رائعة، أنا أستطيع التأقلم في كرة القدم التي يقدمها وسأحاول المساهمة مع الفريق وأقدم ما لدي للمساعدة".

وأتم "أعتقد أنني أثبت جاهزيتي وأنا هنا والتحدي واضح، أريد الفوز بكل شيء".

وحصل هويسن على قميص رقم 24 مع النادي الإسباني.

وتعاقد ريال مدريد حتى الآن مع هويسين وترينت أليكساندر أرنولد.