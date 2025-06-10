كأس العالم للأندية - ألبا: مواجهة الأهلي ستكون صعبة ولكن

يتوقع جوردي ألبا مدافع إنتر ميامي مباراة صعبة في افتتاح كأس العالم للأندية ضد الأهلي.

ويستهل إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي مشواره في كأس العالم للأندية في تمام الثالثة من فجر يوم 15 يونيو الجاري بمواجهة الأهلي.

وقال جوردي ألبا في تصريحات لموقع فيفا: "مواجهة الأهلي في المباراة الافتتاحية للبطولة؟ جميع مباريات دور المجموعات ستكون مميزة. سنبدأ مشوارنا بمباراة صعبة، لكننا محظوظون بما يكفي للعب هنا على أرضنا، ونأمل أن تحضر الجماهير وتدعمنا وتستمتع بالمباراة".

وأضاف "نريد أن نكون منافسين وأن نترك بصمتنا، لأن هذه هي المرة الأولى التي تتاح لنا فيها فرصة اللعب على المسرح العالمي. لدينا آمال كبيرة كفريق وللنادي ككل، ونحن حريصون على جعل الجماهير تشعر بالفخر".

وتابع "سر الانسجام مع ليونيل ميسي؟ لقد تشاركنا غرفة تبديل الملابس لسنوات عديدة حتى الآن. افترقنا لمدة عامين، ولكن بعد ذلك سنحت الفرصة لنتحد من جديد هنا".

وأكمل "كل ما يتطلبه الأمر هو نظرة واحدة لندرك ما يفكر به كل منا. نحن محظوظون بما يكفي لأننا تعاونا في تسجيل العديد من الأهداف معًا. من السهل للغاية بناء هذه العلاقة، وأعتبره شرفًا أن ألعب إلى جانب أعظم لاعب في كل العصور".

ويقع إنتر ميامي في المجموعة الأولى رفقة الأهلي وكل من بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

ويضم إنتر ميامي بجانب ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس كل من لويس سواريز وخوردي ألبا، رباعي برشلونة السابق.