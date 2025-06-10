رومانو: انهيار انتقال مانيان إلى تشيلسي

انهارت صفقة انتقال مايك مانيان حارس مرمى ميلان إلى تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس، فإن تشيلسي لم يتوصل لاتفاق مع ميلان بعد الاختلاف على قيمة الصفقة وبعض التفاصيل المالية الأخرى.

وكان رومانو قد أفاد في وقت سابق أن اليوم الثلاثاء هو الموعد النهائي الذي حدده تشيلسي لتلقي القرار النهائي من ميلان.

وأشار رومانو في وقت سابق إلى أن رغبة الحارس الفرنسي هي الانتقال إلى تشيلسي.

وكان تشيلسي قد قدم عرضا نهائيا لميلان لضم مانيان مقابل 15 مليون يورو.

صاحب الـ 29 عاما ينتهي تعاقده مع ميلان بنهاية الموسم المقبل ويحق له التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني بداية من شهر يناير.

انضم مانيان لميلان في 2021 قادما من ليل الفرنسي مقابل 16 مليون يورو.

وأسهم مانيان منذ انتقاله لميلان في تتويجه بالدوري الإيطالي وكأس السوبر الإيطالي.

الحارس الفرنسي شارك في 53 مباراة خلال الموسم الماضي وتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في 15 مباراة واستقبل 59 هدفا.

وأنهى تشيلسي الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الرابع وتأهل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد ميلان أيضا لبيع عقد تيجاني ريندرز إلى مانشستر سيتي، وفي حالة خسارة الثنائي سيدخل سوق الانتقالات بقوة لتعويضه.