سيتخطى قيمة الشرط الجزائي.. ذا أثلتيك: أرسنال أتم اتفاقه مع سوسيداد لضم زوبيميندي

الثلاثاء، 10 يونيو 2025 - 13:19

كتب : FilGoal

مارتين زوبيميندي

أتم نادي أرسنال اتفاقه مع نظيره ريال سوسيداد للتعاقد مع مارتن زوبيمندي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وحسب ذا أثلتيك فإن أرسنال توصل لاتفاق مع ريال سوسيداد لضم زوبيميندي مقابل 65 مليون يورو.

وأفاد ذا أثلتيك أن النادي الإنجليزي سيدفع قيمة أكبر من الشرط الجزائي البالغ 60 مليون يورو لكي تكون على دفعات وتجنب دفع القيمة كاملة على دفعة واحدة.

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وأشار التقرير من ذا أثلتيك إلى أن الاتفاق تم مع زوبيميندي على بنود عقده.

وكانت صحيفة آس قد أشارت في وقت سابق إلى وجود رغبة لدى ريال مدريد للتعاقد مع لاعب الفريق الباسكي، إلا أن تقرير ذا أثلتيك نفى ذلك مع توصل أرسنال لاتفاق بشأن كل بنود عقد زوبيميندي.

زوبيمندي المعروف بقدراته الكبيرة في الاستحواذ على الكرة، كان موضع اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى أبرزها ليفربول ومانشستر يونايتد.

وبدأ زوبيمندي مسيرته في أكاديمية ريال سوسيداد حتى تصعيده للفريق الأول.

ولعب صاحب الـ 26 عاما 48 مباراة بالموسم المنقضي، وسجل هدفين وصنع مثلهما.

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