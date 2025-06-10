يوفنتوس يؤكد استمرار مدربه.. وتمديد إعارة كولو مواني لنهاية كأس العالم للأندية

أكد داميان كومولي مدير يوفنتوس الجديد ثقة النادي في مدربه إيجور تيودور، وأوضح أن النادي نجح في تمديد إعارة راندال كولو مواني.

وكانت بعض التقارير قد ذكرت أن يوفنتوس يبحث عن مدرب جديد خلفا لتودور الذي تم تعيين في مارس الماضي.

وقال كومولي في مؤتمر صحفي: "إيجور تيودور سيكون مدربنا لموسم 2025-2026".

وأضاف "توصلنا إلى اتفاق مع باريس سان جيرمان لتمديد إعارة راندال كولو مواني للمشاركة في كأس العالم للأندية".

وأكمل "اللاعب يرغب في البقاء معنا في الموسم المقبل أيضا".

ولعب كولو مواني في صفوف يوفنتوس على سبيل الإعارة منذ يناير الماضي حتى نهاية الموسم المنصرم.

وسجل المهاجم الفرنسي 8 أهداف في 18 مباراة بالدوري الإيطالي.

أواخر مارس الماضي، أعلن يوفنتوس تعيين إيجور تودور مدافع الفريق السابق ومنتخب كرواتيا في منصب المدير الفني بعد إقالة تياجو موتا.

تودور البالغ من العمر 46 عاما كان لاعبا ضمن صفوف يوفنتوس في الفترة من 1998 حتى 2007.

وبدأ مسيرته التدريبية في عام 2015 وعمل كمدرب مساعد في يوفنتوس في عام 2021.

كما عمل كمدرب لفرق هيلاس فيرونا ولاتسيو في إيطاليا، وأولمبيك مارسيليا الفرنسي، وجالاتا سراي التركي.