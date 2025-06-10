دوناروما: أولويتي البقاء مع باريس سان جيرمان ولكن

شدد جيانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان أن أولويته القاء رفقة ناديه.

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وينتهي عقد الحارس الإيطالي مع باريس سان جيرمان في صيف 2026.

وقال دوناروما لشبكة سكاي سبورتس: "مستعد لأي شيء، لكن الأولوية بالنسبة لي البقاء مع باريس سان جيرمان وتجديد عقدي، لا أعتقد أن ستكون هناك أي مشكلة".

وبدأت المحادثات بين وكيل دوناروما ولويس كامبوس مدير سان جيرمان بشأن العقد الجديد قبل أكثر من شهر، لكنها تأجلت حتى نهاية الموسم.

وحسب دي مارزيو الصحفي الإيطالي الشهير فإن مانشستر سيتي مهتم بالتعاقد مع الحارس البالغ من العمر 26 عاما.

وانضم دوناروما إلى باريس سان جيرمان قادما من ميلان في صيف 2021 دون مقابل.

وقاد دوناروما فريقه لتحقيق الثلاثية التاريخية في الموسم المنقضي بالحصول على الدوري الفرنسي وكأس فرنسا ودوري أبطال أوروبا.