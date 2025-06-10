رانييري يكشف قراره بشأن تدريب إيطاليا

الثلاثاء، 10 يونيو 2025 - 11:58

كتب : FilGoal

كلاوديو رانييري - روما

كشف كلاوديو رانييري المدير الفني المعتزل عن قراره بشأن إمكانية العودة لتدريب منتخب بلاده إيطاليا.

ويعمل رانييري الآن كمستشار لمجلس إدارة روما عقب اعتزاله تدريب كرة القدم بعد انتهاء موسم الفريق.

وقال رانييري عبر وكالة الأنباء الإيطالية: "أتشرف بتلقي عرض تدريب إيطاليا، لكني قررت استكمال دوري الجديد مع روما".

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وأضاف "أشكر جابرييلي جرافينا رئيس الاتحاد على هذه الفرصة، هذا شرف عظيم، ومع ذلك فكرت في الأمر وقررت الالتزام التام بدوري الجديد مع روما".

وأنهى حديثه قائلا: "منحتني عائلة فريدكين دعما كاملا وساندتني بغض النظر عن أي قرار اتخذته بشأن عرض إيطاليا، القرار كان قراري فقط".

وكان رانييري قد عاد من الاعتزال في الموسم المنقضي لقيادة روما الذي كان قريبا من مراكز الهبوط.

وتمكن من إنهاء الدوري رفقة الجيالوروسي باحتلاله المركز الخامس برصيد 69 نقطة.

وأعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم رحيل لوتشيانو سباليتي قبل خوض مباراة مولدوفا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقاد سباليتي المباراة الأخيرة مع الأتزوري بالفوز على منافسه مولدوفا بهدفين دون رد.

وتعتبر هذه المباراة هي الثانية لإيطاليا في مشوارها وحصلت على أول 3 نقاط بعد الهزيمة من النرويج بثلاثية في اللقاء الأول لها.

كلاوديو رانييري روما إيطاليا
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