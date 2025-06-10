سيتي يعلن قميصه الخاص بكأس العالم للأندية.. وظهوره في المواجهة المصرية المصرية

أعلن نادي مانشستر سيتي عن قميصه الخاص ببطولة كأس العالم للأندية، والمقدم من شركة بوما.

وأكد نادي مانشستر سيتي عبر موقعه أن الفريق سيرتدي طقمه الأساسي لموسم 2025/2026 كخيار أساسي خلال كأس العالم للأندية.

بينما يلعب بالقميص الخاص بكأس العالم للأندية كخيار بديل.

سيظهر الفريق بالطقم البديل الجديد لأول مرة ضد العين الإماراتي في ثاني جولات مرحلة المجموعات يوم 23 يونيو.

وهي المباراة التي تشهد مواجهة مصرية خالصة بين عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي ورامي ربيعة مدافع العين.

يتميز القميص بإعادة تصميم الشريط القطري الأيقوني بدرجتين لونيتين باستخدام لوحة ألوان مائية، على خلفية من الرسومات اليدوية المستوحاة من احتفال بوزنان الشهير الذي يجسد روح جماهير مانشستر سيتي.

ويتباين جسم القميص الأبيض مع شريط قطري بالأسود والأحمر، وهو تصميم لاقى رواجًا واسعًا بين جماهير مانشستر سيتي حول العالم منذ ظهوره على أطقم السبعينيات.

وصنع قميص اللاعبين (الأصلي) من قماش ألترا ويف من بوما، والذي يتميز بخفة الوزن وتقليل الاحتكاك لضمان أداء رياضي على أعلى مستوى.

أما قميص الجماهير فيحافظ على نفس المظهر اللافت لكن بمقاس أكثر راحة.

وصنع كلا الإصدارين بتقنية dryCELL من بوما، التي تمتص العرق وتمنح اللاعبين والجماهير إحساسا بالجفاف والراحة.

وتم تصنيع النسخة المطابقة من القمصان باستخدام مبادرة RE:FIBRE لإعادة تدوير نفايات الأقمشة، دون المساس بالجودة.

إذ تتكون قمصان النسخة المطابقة بنسبة لا تقل عن 95% من نفايات نسيجية معاد تدويرها وغيرها من المواد البوليسترية المستخدمة، وتمثل هذه المبادرة خطوة كبيرة نحو نتاج أكثر استدامة وتدويرًا لقمصان كرة القدم.

ويتواجد سيتي في مجموعة واحدة مع يوفنتوس والعين والوداد.