الهلال يكشف قميصه الخاص بكأس العالم للأندية

كشف نادي الهلال السعودي قميصه الأساسي الذي سيلعب به منافسات كأس العالم للأندية، والمقدم من شركة بوما.

وتنطلق البطولة يوم 15 يونيو الجاري في الولايات المتحدة بمشاركة 32 فريقا.

القميص جاء باللون الأزرق التقليدي للنادي مع تواجد هلال كبير بالمنتصف.

وشارك في المادة الدعائية أكثر من لاعب على رأسهم سالم الدوسري ومالكوم وياسين بونو وجواو كانسيلو وألكسندر ميتروفيتش.

صُمّم للمجد، ونرتديه بفخر.. 🤩💙 طقم #الهلال الأساسي في كأس العالم للأندية 🌙 صُنع لمن يفخر بالأزرق ✨ pic.twitter.com/LHM1AEfHGA — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) June 10, 2025

ومن المقرر أن تطير بعثة الهلال إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم 13 يونيو لخوض منافسات كأس العالم للأندية 2025.

حيث يخوض الفريق منافسات المسابقة في مجموعة تضم معه ريال مدريد الاسباني وباتوشكما المكسيكي وسالزبورج النمساوي.

ويبدأ الموج الأزرق مبارياته في البطولة بصدام قوي ضد ريال مدريد يوم 18 يونيو.