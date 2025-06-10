الهلال يكشف قميصه الخاص بكأس العالم للأندية

الثلاثاء، 10 يونيو 2025 - 11:28

كتب : FilGoal

دخلة جمهور الهلال السعودي في نهائي دوري أبطال آسيا

كشف نادي الهلال السعودي قميصه الأساسي الذي سيلعب به منافسات كأس العالم للأندية، والمقدم من شركة بوما.

وتنطلق البطولة يوم 15 يونيو الجاري في الولايات المتحدة بمشاركة 32 فريقا.

القميص جاء باللون الأزرق التقليدي للنادي مع تواجد هلال كبير بالمنتصف.

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وشارك في المادة الدعائية أكثر من لاعب على رأسهم سالم الدوسري ومالكوم وياسين بونو وجواو كانسيلو وألكسندر ميتروفيتش.

ومن المقرر أن تطير بعثة الهلال إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم 13 يونيو لخوض منافسات كأس العالم للأندية 2025.

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حيث يخوض الفريق منافسات المسابقة في مجموعة تضم معه ريال مدريد الاسباني وباتوشكما المكسيكي وسالزبورج النمساوي.

ويبدأ الموج الأزرق مبارياته في البطولة بصدام قوي ضد ريال مدريد يوم 18 يونيو.

الهلال كأس العالم للأندية
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