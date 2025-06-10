قائمة أتليتكو مدريد - كتيبة سيميوني بدون تدعيمات في كأس العالم للأندية

مروان عطية: تقييم الأداء مع ريبيرو مبكر.. ولا أفكر في الرحيل عن الأهلي

عاشور: كل لاعب يسعى لتأمين مستقبله.. ولا يوجد ما يمنعنا من التتويج بمونديال الأندية