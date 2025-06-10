قائمة أتليتكو مدريد - كتيبة سيميوني بدون تدعيمات في كأس العالم للأندية
الثلاثاء، 10 يونيو 2025 - 11:28
كتب : FilGoal
أعلن دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد قائمة فريقه التي ستشارك في كأس العالم للأندية.
ويستعد أتليتكو مدريد للمشاركة في البطولة لأول مرة في تاريخه.
ولم يضف أتليتكو مدريد أي صفقة جديدة للمشاركة في البطولة بينما اكتفى بشراء عقدي كليمونت لونجليه وخوان موسو بشكل نهائي.
وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:
الحراس: خوان موسو - يان أوبلاك - أنطونيو جوميش - سالفي إسكيفيل.
الدفاع: حوسي ماريا خيمينيز - سيزار أزبليكويتا - كليمون لونجليه - ناويل مولينا - أكسيل فيتسل - خافي جالان - رينيلدو - روبن لو نورمان - لياس كوستيس.
الوسط: كونر كالاجير - رودريجو دي بول - كوكي - بابلو باريوس - توماس ليمار - صامويل لينو - ماركوس لورينتي - رودريجو ريكيلمي - جافي سيرانو - توفيق سيدو - ريان بلعيد.
الهجوم: أنتوان جريزمان - أليكساندر سورلوث - أنخيل كوريا - كارلوس مارتن - خوليان ألفاريز - جوليانو سيميوني.
ويقع أتليتكو مدريد بالمجموعة الثانية بجانب باريس سان جيرمان وسياتل ساوندرز وبوتافوجو.