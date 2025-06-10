بايرن يعلن قميصه الأساسي لموسم 2025-2026.. وموعد ظهوره الأول

أعلن نادي بايرن ميونيخ عن قميصه الأساسي للموسم الجديد 2025-20226 والمقدم من شركة أديداس.

وأشار بايرن إلى أن القميص المكون من اللون الأحمر والأبيض، سيظهر لأول مرة في منافسات كأس العالم للأندية الشهر الجاري.

ظهر توماس مولر على رأس دعاية بايرن للقميص والذي نشره النادي عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، رغم أنه سيغادر النادي بنهاية الموسم الجاري.

بايرن ميونيخ يكشف قميصه الأساسي للموسم الجديد والبداية بمنافسات كأس العالم للأندية 🔥✅ قيم القميص من 10؟ pic.twitter.com/WWLxeN4r5G — FilGoal (@FilGoal) June 10, 2025

هذا الصيف سينهي مولر رحلته الأسطورية مع بايرن ميونيخ التي استمرت نحو 25 عاما، بعدما قرر النادي البافاري عدم تمديد عقده.

ويتواجد بايرن ميونيخ ضمن المجموعة الثالثة بكأس العالم للأندية مع بوكا جونيورز وبنفيكا وأوكلاند سيتي.

ويبدأ مشواره في البطولة أمام أوكلاند سيتي يوم 15 يونيو الجاري.

وحسم بايرن ميونيخ لقب الدوري الألماني للمرة الـ 34 في تاريخه، والـ 12 من آخر 13 موسما.