بايرن يعلن قميصه الأساسي لموسم 2025-2026.. وموعد ظهوره الأول

الثلاثاء، 10 يونيو 2025 - 11:20

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ

أعلن نادي بايرن ميونيخ عن قميصه الأساسي للموسم الجديد 2025-20226 والمقدم من شركة أديداس.

وأشار بايرن إلى أن القميص المكون من اللون الأحمر والأبيض، سيظهر لأول مرة في منافسات كأس العالم للأندية الشهر الجاري.

ظهر توماس مولر على رأس دعاية بايرن للقميص والذي نشره النادي عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، رغم أنه سيغادر النادي بنهاية الموسم الجاري.

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هذا الصيف سينهي مولر رحلته الأسطورية مع بايرن ميونيخ التي استمرت نحو 25 عاما، بعدما قرر النادي البافاري عدم تمديد عقده.

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ويتواجد بايرن ميونيخ ضمن المجموعة الثالثة بكأس العالم للأندية مع بوكا جونيورز وبنفيكا وأوكلاند سيتي.

ويبدأ مشواره في البطولة أمام أوكلاند سيتي يوم 15 يونيو الجاري.

وحسم بايرن ميونيخ لقب الدوري الألماني للمرة الـ 34 في تاريخه، والـ 12 من آخر 13 موسما.

بايرن ميونيخ كأس العالم للأندية
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