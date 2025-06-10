رومانو: توتنام يتوصل لاتفاق لتعيين توماس فرانك مدربا.. وتعويض لـ برينتفورد

توصل نادي توتنام إلى اتفاق مع نظيره برينتفورد لترك مدربه توماس فرانك يرحل لتدريب سبرس الفترة المقبلة.

وأعلن توتنام هوتسبر يوم الجمعة الماضي إقالة مدربه الأسترالي أنجي بوستيكوجلو بعد مرور عامين بالتمام والكمال من أصل 4 في عقده، حيث كان قد تم تعيينه في 6 يونيو 2023.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن توتنام سيدفع 10 ملايين جنيه استرليني كتعويض لبرينتفورد لرحيل المدرب الدنماركي.

وأفاد رومانو أن توتنام توصل لاتفاق مع فرانك ليكون المدرب الجديد للفريق.

بوستيكوجلو أقيل بعد 16 يوما من التتويج الأوروبي، الذي كان أول بطولة قارية لتوتنام منذ 41 عامًا، وضمن للسبرز التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ولكن.. توتنام أنهى الموسم في المركز السابع عشر بـ 22 هزيمة، مسجلا أسوأ وأقل عدد من النقاط في تاريخ النادي بالدوري الإنجليزي الممتاز: 38 نقطة.

ورحل مدرب سلتيك السابق، البالغ من العمر 59 عاما، الذي يعتبر الرابع الدائم للفريق في 6 سنوات منذ رحيل ماوريسيو بوتشيتينو في 2019.

واحتل برينتفورد تحت قيادة فرانك المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم المنقضي برصيد 56 نقطة.