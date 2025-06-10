مواعيد مباريات الثلاثاء 10 يونيو - تصفيات كأس العالم في أوروبا وآسيا

الثلاثاء، 10 يونيو 2025 - 10:23

كتب : FilGoal

وسام أبو علي - فلسطين

تستأنف اليوم مباريات تصفيات كأس العالم بالقارات المختلفة.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 10 يونيو والقنوات الناقلة.

تصفيات كأس العالم - أوروبا

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سان مارينو × النمسا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 3.

رومانيا × قبرص.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 4.

هولندا × مالطا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 5.

فنلندا × بولندا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 8.

لاتفيا × اليابان.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 6.

صربيا × أندورا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.

تصفيات كأس العالم آسيا

اليابان × إندونيسيا.. 1:35 مساء - بي إن سبورتس 3.

الصين × البحرين.. 2:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

كوريا الجنوبية × الكويت.. 2:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

قيرغيزستان × الإمارات.. 4:45 مساء - بي إن سبورتس 2.

أوزبكستان × قطر.. 4:45 مساء - بي إن سبورتس 1.

إيران × كوريا الشمالية.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

السعودية × أستراليا.. 9:15 مساء - بي إن سبورتس 1.

فلسطين × عمان.. 9:15 مساء - بي إن سبورتس 2.

الأردن × العراق.. 9:15 مساء - بي إن سبورتس 3.

مباريات دولية ودية

السويد × الجزائر.. 8:00 مساء - الجزائرية السادسة.

إنجلترا × السنغال.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 4.

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

بوليفيا × تشيلي.. 11:00 مساء - تطبيق شاهد.

أوروجواي × فينزويلا.. 2:00 صباح الأربعاء - تطبيق شاهد.

الأرجنتين × كولومبيا.. 3:00 صباح الأربعاء - تطبيق شاهد.

البرازيل × باراجواي.. 3:45 صباح الأربعاء - تطبيق شاهد.

بيرو × الإكوادور.. 4:30 صباح الأربعاء - تطبيق شاهد.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة من هنا

تصفيات كأس العالم مواعيد مباريات الثلاثاء
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