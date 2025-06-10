مواعيد مباريات الثلاثاء 10 يونيو - تصفيات كأس العالم في أوروبا وآسيا
الثلاثاء، 10 يونيو 2025 - 10:23
كتب : FilGoal
تستأنف اليوم مباريات تصفيات كأس العالم بالقارات المختلفة.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 10 يونيو والقنوات الناقلة.
تصفيات كأس العالم - أوروبا
سان مارينو × النمسا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 3.
رومانيا × قبرص.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 4.
هولندا × مالطا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 5.
فنلندا × بولندا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 8.
لاتفيا × اليابان.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 6.
صربيا × أندورا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.
تصفيات كأس العالم آسيا
اليابان × إندونيسيا.. 1:35 مساء - بي إن سبورتس 3.
الصين × البحرين.. 2:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
كوريا الجنوبية × الكويت.. 2:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
قيرغيزستان × الإمارات.. 4:45 مساء - بي إن سبورتس 2.
أوزبكستان × قطر.. 4:45 مساء - بي إن سبورتس 1.
إيران × كوريا الشمالية.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
السعودية × أستراليا.. 9:15 مساء - بي إن سبورتس 1.
فلسطين × عمان.. 9:15 مساء - بي إن سبورتس 2.
الأردن × العراق.. 9:15 مساء - بي إن سبورتس 3.
مباريات دولية ودية
السويد × الجزائر.. 8:00 مساء - الجزائرية السادسة.
إنجلترا × السنغال.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 4.
تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية
بوليفيا × تشيلي.. 11:00 مساء - تطبيق شاهد.
أوروجواي × فينزويلا.. 2:00 صباح الأربعاء - تطبيق شاهد.
الأرجنتين × كولومبيا.. 3:00 صباح الأربعاء - تطبيق شاهد.
البرازيل × باراجواي.. 3:45 صباح الأربعاء - تطبيق شاهد.
بيرو × الإكوادور.. 4:30 صباح الأربعاء - تطبيق شاهد.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة من هنا