أشرف داري: نعمل على الفوز بكل مبارياتنا في كأس العالم للأندية

أوضح أشرف داري مدافع الأهلي أن فريقه يسعى للفوز بجميع المواجهات في كأس العالم للأندية.

ويبدأ الأهلي مشواره في البطولة بمواجهة إنتر ميامي فجر يوم 15 يونيو الجاري.

وقال أشرف داري للمركز الإعلامي للأهلي: "نستعد بشكل قوي لمواجهات كأس العالم للأندية، والجميع في حالة تركيز شديد، وصلنا إلى أمريكا مبكرًا، ودخلنا الأجواء سريعًا".

وأضاف "لاعبو الأهلي لديهم رغبة قوية في تحقيق نتائج جيدة، وهناك رغبة في بذل أقصى جهد لتحقيق نتائج طيبة، ونتمنى تقديم المستوى المطلوب لإسعاد الجمهور".

وشدد "نتدرب بشكل جيد، ونعمل على الفوز بجميع المواجهات في كأس العالم للأندية، ومواجهة الافتتاح ستكون قوية، ولا بد أن نكون في قمة تركيزنا لتحقيق الفوز بها".

وأكمل الدولي المغربي "نركز على جميع مباريات المجموعة، وكل مباراة لها ظروفها الخاصة، وسنعمل على الفوز بالمباراة الأولى للدخول بشكل أفضل في باقي المواجهات".

وتابع "خوسيه ريبيرو مدرب جيد، ويعمل معنا بشكل جيد، وقمنا بالتدرب على أسلوب لعبه، ونعمل على اللعب بشكل جماعي وتقديم مستوى طيب خلال المباريات".

واستمر "نحن عائلة واحدة داخل الأهلي ، وهدفنا تحقيق نتائج جيدة وإسعاد جمهور النادي بصفة خاصة والشعب المصري بصفة عامة".

وزاد داري "فخورون بالمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية ونسعى لأن نكون على قدر المسؤولية وإسعاد الجميع".

ويري أن "الموسم الأول لي مع الأهلي كان رائعًا على مستوى البطولات، نجحنا في الفوز بـ3 ألقاب، وأسعى للفوز بجميع الألقاب ، وأن أكون جزءًا مهمًّا من التتويج بتلك البطولات خلال المرحلة المقبلة".

واستطرد "وجود عدد من اللاعبين المغاربة أمر رائع للغاية، وعندما وصلت للأهلي كان من قبلي رضا سليم ويحيى عطية الله، اللذين ساهما في تأقلمي سريعًا مع الفريق، ولعب محمد الشناوي وعمرو السولية دورًا كبيرًا في دخولي الأجواء سريعًا. وأتمنى أن أحقق الفوز مع الأهلي بجميع البطولات في الموسم المقبل".

وأتم "الفارق بين كأس العالم للمنتخبات وكأس العالم للأندية؟ لعبت مع منتخب المغرب في مونديال 2022 وسجلت هدفًا أمام كرواتيا، أما بالنسبة إلى كأس العالم للأندية فتضم فرقًا قوية من قارات مختلفة، وإن شاء الله نسعي لتحقيق نتائج جيدة".

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي كالتالي:

الأهلي × انتر ميامي

14 يونيو 2025 - ملعب هارد روك في ميامي - (3 صباح 15 يونيو بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بالميراس

19 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (7 مساء بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بورتو

24 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (4 صباح 25 يونيو بتوقيت القاهرة)