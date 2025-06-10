كأس العالم للأندية - وفد فيفا يعاين أطقم ملابس الأهلي

قام ممثلو الاتحاد الدولي لكرة القدم بمعاينة كافة معدات فريق الأهلي، وكذلك أطقم الملابس الخاصة بالمباريات والتدريبات، وذلك وفقًا للائحة التسويقية الخاصة ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

وقام وفد فيفا الذي يضم كلا من: جوليرمو توبياس مدير مباراة الافتتاح، وإيما باوليتا منسق المباراة، وأندريا ستريف مدير تسويق المباراة، بالتنسيق مع أحمد الطوخي مدير إدارة تفعيل عقود الرعاية بشركة الأهلي لكرة القدم ومراجعة كافة الأمور يوم الإثنين.

وتتواجد بعثة الفريق حاليُّا في مدينة ميامي، حيث معسكر فيفا المغلق استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية والتي تنطلق 14 يونيو الجاري بلقاء الأهلي مع إنتر ميامي الأمريكي.

وقام الجهاز الإداري بإنهاء كافة الأمور المتعلقة بالإقامة وملاعب التدريب ووسائل الانتقال، وموعد محاضرات فيفا مع الطاقم الإداري والإعلامي والتسويقي للبعثة، بعد الاجتماع الذي جرى في الحادية عشرة صباحًا بحضور ممثلي فيفا واللجنة المنظمة للبطولة.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.

ويفتتح الأهلي مشواره بمواجهة إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي فجر يوم 15 يونيو الجاري.

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي كالتالي:

الأهلي × انتر ميامي

14 يونيو 2025 - ملعب هارد روك في ميامي - (3 صباح 15 يونيو بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بالميراس

19 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (7 مساء بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بورتو

24 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (4 صباح 25 يونيو بتوقيت القاهرة)