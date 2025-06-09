تصفيات كأس العالم - طلبه مقبول.. إيطاليا تهزم مولدوفا في مباراة سباليتي الأخيرة

هزم منتخب إيطاليا منافسه مولدوفا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لـ كأس العالم 2025.

وتعتبر هذه المباراة هي الأخيرة للوتشيانو سباليتي مدرب الأتزوري.

وكان سباليتي قد أوضح قبل المباراة طلبه من لاعبيه بالفوز في المباراة الأخيرة له مدربا لمنتخب بلاده.

وسجل جياكومو راسبادوري وأندريا كامبياسو ثنائية إيطاليا.

وافتتح راسبادوري النتيجة في الدقيقة 40، وضاعف كامبياسو الفارق في الدقيقة 50.

وتعتبر هذه المباراة هي الثانية لإيطاليا في مشوارها وحصلت على أول 3 نقاط بعد الهزيمة من النرويج بثلاثية في اللقاء الأول لها.

وعلى الجانب الآخر فاز منتخب النرويج على إستونيا بهدف دون رد عن طريق إيرلينج هالاند.

وتحتل إيطاليا المركز الثالث بينما يتذيل منتخب مولدوفا الترتيب دون نقاط.

ويتصدر منتخب النرويج المجموعة بـ12 نقطة من 4 مباريات.

كرواتيا × تشيكيا

اكتسح منتخب كرواتيا غريمه تشيكيا بخمسة أهداف مقابل هدف.

وأحرز أندري كراماريتش (2) ولوكا مودريتش وإيفان بريزيتش وانتي بوديمير أهداف كرواتيا.

بينما سجل توماس سوتشيك هدف تشيكيا الوحيد.

وفي نفس المجموعة انتصر منتخب جزر الفارو على جبل طارق بهدفين مقابل هدف.

ويحتل منتخب تشيكيا صدارة ترتيب المجموعة بـ9 نقاط، وخلفه كرواتيا ومونتنجرو بـ6 نقاط.

ويأتي منتخب جزر الفارو في المركز الرابع بـ3 نقاط، وجبل طارق متذيلا دون رصيد من النقاط.

بلجيكا × ويلز

وفي مباراة نارية فاز منتخب بلجيكا على خصمه ويلز بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وأحرز روميلو لوكاكو ويوري تييليمانس وجيريمي دوكو وكيفن دي بروين أهداف بلجيكا.

بينما سجل هاري ويلسون وسوربا توماس وبرينان جونسون أهداف ويلز.

وفاز منتخب مقدونيا الشمالية على منافسه كازاخستان بهدف دون رد.

ويتصدر منتخب مقدونيا الشمالية الترتيب بـ8 نقاط وخلفه ويلز بـ7 نقاط.

ويأتي منتخب بلجيكا ثالثا بـ4 نقاط، وكازاخستان رابعا بـ3 نقاط، ويتذيل منتخب ليختنشتاين الترتيب دون نقاط.