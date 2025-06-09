سيتي يقترب من ضم حارس تشيلسي

الإثنين، 09 يونيو 2025 - 23:52

كتب : FilGoal

تشيلسي - مانشستر سيتي

اقترب مانشستر سيتي من إتمام صفقة ضم ماركوس بيتينيلي حارس تشيلسي، حسب جريدة مانشستر إيفنينج نيوز.

ماركوس بيتينلي

النادي : تشيلسي

وذلك قبل الموعد النهائي للانتقالات الاستثنائية يوم الثلاثاء.

ومن المرجح أن يدفع سيتي رسوم انتقال بسيطة مقابل ضم الحارس البالغ من العمر 33 عامًا.

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الحارس سيقوم بدور الحارس الثالث في صفوف الفريق السماوي بعد إيدرسون مورايش وستيفان أورتيجا مورينو.

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فقد أعلن مانشستر سيتي يوم الاثنين رحيل الحارس المخضرم سكوت كارسون بعد نهاية عقده.

وتواجد صاحب الـ39 عامًا في النادي منذ عام 2019.

وحقق 12 لقبًا على مدار الستة مواسم، خلال فترة تاريخية من النجاح لفريق بيب جوارديولا.

مانشستر سيتي تشيلسي ماركوس بيتينيلي
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