رومانو: رويز ضمن أهداف النصر.. وموقف باريس سان جيرمان من بيعه

الإثنين، 09 يونيو 2025 - 23:09

كتب : FilGoal

فابيان رويز - باريس سان جيرمان - أرسنال

وضع نادي النصر السعودي، فابيان رويز لاعب باريس سان جيرمان ضمن قائمة أهدافه لتدعيم وسط الملعب.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس، فإن اللاعب الإسباني ضمن أهداف النصر للتعاقد معه.

وأفاد رومانو أن باريس سان جيرمان يريد الاحتفاظ به وكذلك لويس إنريكي المدير الفني يعتبره مهما للفريق.

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وتوج اللاعب البالغ من العمر 29 عاما بالثلاثية مع باريس سان جيرمان في الموسم المنقضي.

وانضم رويز إلى نادي العاصمة الفرنسية في صيف 2022 قادما من نابولي مقابل 22.5 مليون يورو.

ولعب رويز 54 مباراة في الموضي المنصرم وسجل 5 أهداف وصنع 10 آخرين.

وخرج النصر من الموسم المنقضي بدون الفوز بأي بطولة تحت قيادة الإيطالي ستيفانو بيولي.

ومن المقرر أن يستكمل كريستيانو رونالدو مسيرته رفقة النصر وتجديد عقده بعدما كشف عن قراره بالبقاء رفقة العالمي.

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