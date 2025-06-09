تقرير: داروين نونيز لا يمانع الانتقال إلى الهلال

أوضح موقع فوت ميركاتو أن داروين نونيز مهاجم ليفربول لا يمانع الانضمام إلى الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأضاف التقرير أن إدارة الهلال أجرت محادثات أولية مع ممثلي اللاعب من أجل ضمه قبل كأس العالم للأندية

ولفت التقرير إلى أن كل الأطراف تنتظر أول عرض رسمي من الهلال إلى ليفربول.

وذكر التقرير أن الهلال اتجه إلى مهاجم منتخب أوروجواي بعد رفض النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي لعرض النادي السعودي الأخير.

نونيز انضم إلى ليفربول في صيف 2022 من بنفيكا البرتغالي، لكنه لم يقدم الأداء المأمول في مواسمه الثلاثة بأنفيلد.

جدير بالذكر أن الهلال حاول ضم نونيز في فترة الانتقالات الشتوية، لكنه لم ينجح.

في الساعات المقبلة، يحاول الهلال ضم داروين نونيز لقيادة هجوم الزعيم في مونديال الأندية.

ويلعب الهلال بالمجموعة الثامنة مع ريال مدريد وباتشوكا وسالزبورج.

مواعيد مباريات الهلال السعودي

ريال مدريد × الهلال - الساعة 11 مساء يوم 18 يونيو

الهلال × سالزبورج - الساعة 2 صباحا يوم 23 يونيو

الهلال × باتشوكا - الساعة الخامسة صباحا يوم 27 يونيو