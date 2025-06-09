تقرير: هال سيتي يتعاقد مع نجم شباب المغرب

الإثنين، 09 يونيو 2025 - 22:07

كتب : FilGoal

منتخب المغرب تحت 20 عاما

أوضح موقع فوت ميركاتو أن المغربي الشاب رضا العلاوي لاعب الفتح الرباطي وقع على عقود انضمامه إلى هال سيتي.

سيرتبط اللاعب المغربي بهال سيتي حتى 2030، حسب التقرير.

ونشر اللاعب صورته في إنجلترا يوم الأحد عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، ملمحا إلى انتقاله إلى هال سيتي.

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قبل أسابيع، كشفت تقارير صحيفة مغربية عن اقتراب نجم أسود أطلس رضا العلاوي من الانتقال إلى نادي هال سيتي الإنجليزي.

وذكر موقع انفو سبورتس المغربي، أن هال سيتي توصل لاتفاق مع نادي الفتح الرباطي لانضمام رضا العلاوي إلى النادي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتألق العلاوي رفقة المنتخب المغربي في بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب التي أقيمت في مصر خلال الفترة من 27 إبريل حتى 18 مايو.

وخسر منتخب المغرب للشباب نهائي البطولة على يد جنوب إفريقيا بهدف دون مقابل.

وشارك العلاوي مع فريقه الفتح الرباطي في 23 مباراة بالدوري المغربي في الموسم المنصرم، سجل خلالهم 4 أهداف، وصنع 3.

Reda Laalaoui 2025 - Morocco Rising Star - Skills, Goals & Highlights

رضا العلاوي هال سيتي الفتح الرباطي
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