مروان عطية: لهذا السبب تغيرت تمريراتي مع النحاس.. ومباراة اتحاد جدة الأفضل لي

الإثنين، 09 يونيو 2025 - 22:00

كتب : FilGoal

الأهلي - الإسماعيلي - مروان عطية

أوضح مروان عطية لاعب الأهلي سبب تغيير اتجاهات تمريراته تحت قيادة عماد النحاس والتي اختلفت أثناء فترة تولي مارسيل كولر المسؤولية.

مروان عطية

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال عطية عبر أون سبورت 1: "أي فريق في العالم يحدث له هبوط في المستوى، تمكنا من الخروج بسرعة ذهنيا بعد الإقصاء من دوري أبطال إفريقيا أمام صندانوز وعدنا مرة أخرى للدوري وتوجنا به".

وأضاف "تمريراتي العرضية الكثيرة مع كولر اختلفت مع عماد النحاس التي اتسمت للأمام بسبب فكر المدرب".

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وأكمل "أحب اللعب في خطة 4-3-3 كوني لاعبا رقم 6 ويهبط معي واحد من المحورين ليقدم لي المساعدة".

وتابع "حمدي فتحي يساعدني بشكل جيد ويستطيع مساعدة أي لاعب بجانبه".

وأكمل "لم يطلب مني التراجع بين قلبي الدفاع وقت بناء اللعب مثل ما كان يفعل حمدي فتحي مع موسيماني".

وواصل "أفضل 3 لاعبين يتحركون بين الخطوط هم أفشة وإمام عاشور وعبد الله السعيد".

وكشف "أقول دائما لعلي معلول أو يحيى عطية الله التقدم للهجوم دون الأخذ في الاعتبار عن التغطية الدفاعية لأنني أستطيع أن أغطي هذه المساحة، وفي المنتخب يتقدم 6 لاعبين وأبقى وحيدا أتمكن من التغطية".

وعن ظلم لاعب الذي يشغل مركز رقم 6 إعلاميا قال: "أرى أن كل لاعب لديه أدوار في الملعب، لكن صحيح اللاعب الذي يحرز الأهداف يخطف الأضواء إلى حد ما".

وأكمل "كل مركز يوجد فيه 3-4 لاعبين جيدين، لكن مسألة المشاركة قرار الجهاز الفني".

وتابع "ظلم ديانج في فترة كولر؟ لست أنا من أقول ذلك، لكن ديانج لاعب جيد للغاية وأي فريق يتمنى وجوده".

وشدد "نلعب في بطولة العالم كله يشاهدها ويجب إظهار أن الأهلي فريق كبير مثل الفرق الأخرى".

وواصل "أرغب في تبديل قميصي مع سيرجيو بوسكيتس".

وكشف "النوم لمدة نصف ساعة وسماع القرآن والأغاني ضمن طقوسي المباريات، لكن قبل اللقاءات الهامة للغاية أحب البقاء في غرفتي للتركيز".

وأضاف "أكثر مباراة كنت راض عن نفسي فيها هي اتحاد جدة في السعودية ولعب على كانتي وفابينيو وحصلت على جائزة رجل المباراة".

وأكمل "أشكر جمهور الأهلي على الدعم والبقاء للمباراة الأخيرة بجانبنا في الدوري ونتمنى صنع إنجازا في كأس العالم من أجله".

وأنهى حديثه قائلا: "فخور بتمثيل الأهلي في هذه البطولة وهذا شرف لأي لاعب".

ويستهل الأهلي مشواره بمواجهة إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية يوم 15 المقبل.

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