تقرير: مدرب أوساسونا يقود حمدي فتحي في الوكرة الموسم المقبل

أفادت قنوات الكاس القطرية أن إدارة نادي الوكرة توصلت لاتفاق مع الإسباني فيسنتي مورينو مدرب أوساسونا السابق لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

وذلك خلفا للسويدي بويا إسباجي.

وكانت إذاعة كادينا كوبي قد أوضحت قبل أيام أن فيسنتي مورينو يرحب بعرض الوكرة لتدريبه في الموسم المقبل.

ومن المنتظر أن يعلن نادي الوكرة تعيين مورينو كمدرب جديد لزملاء حمدي فتحي.

يذكر أن نادي الوكرة رفض طلب الأهلي بالتعاقد مع حمدي فتحي بشكل نهائي عقب كأس العالم للأندية، حسبما ذكرت صحيفة العرب القطرية.

وذلك بدلا من استعارته في كأس العالم للأندية فقط.

ولفت التقرير إلى أن الوكرة يرى حمدي فتحي من أحد أبرز لاعبي الفريق بعدما ظهر بمستوى مميز معه في المواسم الماضية.

ولهذا السبب يتمسك الوكرة بحمدي فتحي في الفترة المقبلة ويرفض التفريط فيه.

وكان الأهلي اتفق مع الوكرة لضم حمدي فتحي خلال فترة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويلعب الأهلي في المجموعة الأولى للبطولة ويخوض المباراة الافتتاحية للمونديال ضد إنتر ميامي الأمريكي.

وكشف الأهلي عبر موقعه أن محمود الخطيب رئيس النادي أجرى زيارة خلال تواجده في قطر إلى الشيخ خليفة بن حسن رئيس نادي الوكرة.

والذي وافق رسميا على انضمام حمدي فتحي على سبيل الإعارة إلى صفوف النادي الأهلي قبل خوض مباريات كأس العالم للأندية 2025 والمقرر إقامتها في الولايات المتحدة في يونيو القادم.

وكان حمدي فتحي انتقل من صفوف الأهلي إلى الوكرة بداية الموسم الماضي 2023-2024.

وأسفرت قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025 عن وقوع النادي الأهلي ضمن المجموعة الأولى بدور المجموعات.

وتضم المجموعة الأولى كل من: الأهلي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي وإنتر ميامي الأمريكي.

ويلعب الأهلي أمام إنتر ميامي يوم 15 يونيو 2025 على ملعب هارد روك.

وستقام البطولة للمرة الأولى في التاريخ بنظام يجمع 32 فريقا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي كالتالي:

الأهلي × انتر ميامي

14 يونيو 2025 - ملعب هارد روك في ميامي - (3 صباح 15 يونيو بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بالميراس

19 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (7 مساء بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بورتو

24 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (4 صباح 24 يونيو بتوقيت القاهرة)