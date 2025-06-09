كأس العالم للأندية - الهلال يفاوض النصر لشراء المدة المتبقية من عقد لاجامي

الإثنين، 09 يونيو 2025 - 21:29

كتب : FilGoal

علي لاجامي - الهلال السعودي

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن إدارة الهلال تتواصل مع نظيرتها في النصر من أجل شراء المدة المتبقية من عقد المدافع علي لاجامي.

من المقرر أن يبدأ عقد لاجامي مع الهلال يوم 10 سبتمبر المقبل بعد نهاية تعاقده مع النصر

وأوضح التقرير أن إدارة الهلال عرضت على النصر 2.5 مليون ريال لشراء المدة المتبقية من عقد علي لاجامي من أجل المشاركة في كأس العالم للأندية.

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وأضاف التقرير أن إدارة النصر تطلب 5 ملايين ريال للموافقة على ذلك.

قبل ساعات، أوضحت الجريدة نفسها أن علي لاجامي مدافع الهلال المنتقل حديثا من النصر خرج من حسابات الفريق في كأس العالم للأندية.

ويستعد فريق الهلال السعودي للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم الاثنين استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وحتى 13 يوليو المقبل.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية أن لاجامي قد خرج من حسابات سيموني إنزاجي المدير الفني لفريق الهلال بسبب عدم إمكانية تسجيل اللاعب خلال الفترة الاستثنائية.

وكان فيفا قد أعلن عن فترة قيد استثنائية للفرق المشاركة في مونديال الأندية من 2 إلى 10 يونيو الجاري.

وأشار التقرير إلى أن عبد الرحمن الخنين وكيل أعمال اللاعب قد أوضح أن تعاقد لاجامي يبدأ مع الهلال يوم 10 سبتمبر المقبل.

وبذلك يشارك لاجامي مع منتخب السعودية في بطولة كونكاكاف الذهبية والتي تتزامن مع مونديال الأندية.

وانتقل لاجامي إلى الهلال من النصر في صفقة انتقال حر بعد دخوله الفترة المسموحة من عقده والذي ينتهي مع النصر يوم 10 سبتمبر المقبل.

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