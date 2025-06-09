تقرير: مانيان يرغب في إتمام انتقاله إلى تشيلسي

يرغب مايك مانيان حارس مرمى ميلان في الانتقال إلى تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورت فإن تشيلسي يواصل إجراء مفاوضاته مع ميلان للتوصل لاتفاق للتعاقد مع مانيان.

وكشف رومانو أن الحارس الفرنسي يضغط للانتقال إلى تشيلسي ومتحمس لخوض التجربة رفقة الفريق الإنجليزي.

وأفاد رومانو في وقت سابق أن تشيلسي قدم عرضا نهائيا لميلان لضم مانيان مقابل 15 مليون يورو.

وأوضح رومانو أن الثلاثاء المقبل هو الموعد النهائي الذي حدده تشيلسي لتلقي القرار النهائي من ميلان.

صاحب الـ 29 عاما ينتهي تعاقده مع ميلان بنهاية الموسم المقبل ويحق له التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني بداية من شهر يناير.

وانضم مانيان لميلان في 2021 قادما من ليل الفرنسي مقابل 16 مليون يورو.

وأسهم مانيان منذ انتقاله لميلان في تتويجه بالدوري الإيطالي وكأس السوبر الإيطالي.

الحارس الفرنسي شارك في 53 مباراة خلال الموسم الماضي وتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في 15 مباراة واستقبل 59 هدفا.

وأنهى تشيلسي الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الرابع وتأهل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد ميلان أيضا لبيع عقد تيجاني ريندرز إلى مانشستر سيتي، وفي حالة خسارة الثنائي سيدخل سوق الانتقالات بقوة لتعويضه.