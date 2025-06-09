تقرير: مانيان يرغب في إتمام انتقاله إلى تشيلسي

الإثنين، 09 يونيو 2025 - 21:26

كتب : FilGoal

مايك مانيان

يرغب مايك مانيان حارس مرمى ميلان في الانتقال إلى تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورت فإن تشيلسي يواصل إجراء مفاوضاته مع ميلان للتوصل لاتفاق للتعاقد مع مانيان.

وكشف رومانو أن الحارس الفرنسي يضغط للانتقال إلى تشيلسي ومتحمس لخوض التجربة رفقة الفريق الإنجليزي.

أخبار متعلقة:
رومانو: عرض نهائي من تشيلسي إلى ميلان لضم مانيان رومانو: تشيلسي تواصل مع ميلان لإمكانية ضم مانيان خطوة من ميلان لدعم مانيان ضد العنصرية إيقاف مباراة أودينيزي وميلان بسبب الهتافات العنصرية ضد مانيان

وأفاد رومانو في وقت سابق أن تشيلسي قدم عرضا نهائيا لميلان لضم مانيان مقابل 15 مليون يورو.

وأوضح رومانو أن الثلاثاء المقبل هو الموعد النهائي الذي حدده تشيلسي لتلقي القرار النهائي من ميلان.

صاحب الـ 29 عاما ينتهي تعاقده مع ميلان بنهاية الموسم المقبل ويحق له التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني بداية من شهر يناير.

وانضم مانيان لميلان في 2021 قادما من ليل الفرنسي مقابل 16 مليون يورو.

وأسهم مانيان منذ انتقاله لميلان في تتويجه بالدوري الإيطالي وكأس السوبر الإيطالي.

الحارس الفرنسي شارك في 53 مباراة خلال الموسم الماضي وتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في 15 مباراة واستقبل 59 هدفا.

وأنهى تشيلسي الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الرابع وتأهل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد ميلان أيضا لبيع عقد تيجاني ريندرز إلى مانشستر سيتي، وفي حالة خسارة الثنائي سيدخل سوق الانتقالات بقوة لتعويضه.

مايك مانيان ميلان الدوري الإيطالي الدوري الإنجليزي تشيلسي ميركاتو
نرشح لكم
تقرير: هال سيتي يتعاقد مع نجم شباب المغرب رومانو: كوريا وقع على عقود انضمامه لـ بوتافوجو زمالة مصرية جزائرية.. مانشستر سيتي يعلن ضم مدافع ولفرهامبتون أتليتكو مدريد يضم مدافع برشلونة بعد فسخ تعاقده مع النادي الكتالوني تقرير: مانشستر سيتي يتوصل لاتفاق مع ليون بشأن ضم ريان شرقي سكاي: مانشستر يونايتد يتقدم بعرض مبدئي لضم جيوكيريس ذا أثليتك: الهلال يقترب من حسم صفقة ظهير روما ريال مدريد يعلن موعد تقديم صفقته الجديدة
أخر الأخبار
تقرير يكشف موعد اعتزال رونالدو 2 دقيقة | سعودي في الجول
تقرير: هال سيتي يتعاقد مع نجم شباب المغرب 13 دقيقة | ميركاتو
مروان عطية: لهذا السبب تغيرت تمريراتي مع النحاس.. ومباراة اتحاد جدة الأفضل لي 21 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير: مدرب أوساسونا يقود حمدي فتحي في الوكرة الموسم المقبل 36 دقيقة | المحترفون
كأس العالم للأندية - الهلال يفاوض النصر لشراء المدة المتبقية من عقد لاجامي 52 دقيقة | سعودي في الجول
تقرير: مانيان يرغب في إتمام انتقاله إلى تشيلسي 55 دقيقة | ميركاتو
رومانو: كوريا وقع على عقود انضمامه لـ بوتافوجو ساعة | ميركاتو
كأس العالم للأندية - قناة مفتوحة جديدة تعلن بث مباراة الأهلي وإنتر ميامي ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "قراركم خاطيء".. الزمالك يرد على خطاب اتحاد الكرة بشأن موعد نهاية عقد زيزو 2 "كل الطرق تؤدي إلى الجزيرة".. الأهلي يعلن تعاقده مع زيزو 3 زيزو: السفارة الأمريكية خطأي الوحيد.. وعرض الزمالك كان أكبر من الأهلي باعتراف مسؤوله 4 وسام يسجل ويقود فلسطين لتجاوز الكويت في تصفيات المونديال.. وموقعة حاسمة قبل كأس العالم للأندية
/articles/506918/تقرير-مانيان-يرغب-في-إتمام-انتقاله-إلى-تشيلسي