رومانو: كوريا وقع على عقود انضمامه لـ بوتافوجو

الإثنين، 09 يونيو 2025 - 20:49

كتب : FilGoal

خواكين كوريا - إنتر ميلان

وقع خواكين كوريا لاعب إنتر السابق على عقود انضمامه لنادي بوتافوجو البرازيلي.

ويأتي انضمام اللاعب الأرجنتيني إلى بوتافوجو بعد انتهاء عقده رفقة النيراتزوري.

وحسب فابريزيو رومانو فإن كوريا سينضم إلى بوتافوجو لمدة عامين وسيشارك في كأس العالم للأندية.

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وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية، بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو.

وتعاقد بوتافوجو أيضا مع كابرال لتعويض رحيل إيجور جيسوس الذي رحل للانتقال إلى نوتينجهام فورست الإنجليزي.

وشارك كوريا مع إنتر في الموسم المنقضي في 22 مباراة وسجل هدفين وصنع 4 آخرين.

وترك اللاعب البالغ من العمر 30 عاما الكرة الأوروبية بعدما انضم إلى سامبدوريا قادما من إستوديانتس الأرجنتيني في شتاء 2015.

ويلعب بوتافوجو البرازيلي في المجموعة الثانية بكأس العالم للأندية إلى جانب باريس سان جيرمان الفرنسي، وأتليتكو مدريد الإسباني، وسياتل ساوندرز الأمريكي.

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