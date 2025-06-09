زمالة مصرية جزائرية.. مانشستر سيتي يعلن ضم مدافع ولفرهامبتون

أعلن نادي مانشستر سيتي يوم الاثنين ضم الجزائري ريان آيت نوري مدافع ولفرهامبتون.

قبل أيام غادر آيت نوري معسكر منتخب الجزائر تمهيدا للخضوع للكشف الطبي مع مانشستر سيتي، قبل العودة إلى صفوف الخضر مجددا.

وذلك بعد توصل النادي السماوي لاتفاق مع ولفرهامبتون بشأن ضمه.

وأفاد النادي في بيان: "يسرّ مانشستر سيتي الإعلان عن تعاقده مع ريان آيت نوري من وولفرهامبتون".

وأضاف "وقع الظهير الأيسر البالغ من العمر 24 عامًا، عقدًا لمدة 5 سنوات، ما يعني أنه سيبقى في النادي حتى صيف 2030".

اللاعب لن يكون أول جزائري ينضم إلى صفوف سيتي بل الخامس، بعد جمال عبدون وعلي بن عربية وجمال بلماضي ورياض محرز.

كما أنه ليس أول جزائري يزامل عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي، فقد تزامل المصري مع فارس شايبي في آينتراخت فرانكفورت من قبل.

لم يعلن سيتي قيمة الصفقة، لكن جريدة تليجراف ذكرت أن الصفقة ستتم مقابل 35 مليون جنيه استرليني + إضافات.

وعن انتقاله إلى سيتي، قال آيت نوري: "أنا سعيد للغاية ويشرفني الانضمام إلى مانشستر سيتي".

وأضاف "يُعد مانشستر سيتي أحد أكبر الأندية في العالم، وفرصة اللعب للنادي هي حلم تحقق".

وتابع "أنا متحمس أيضًا للعمل مع بيب جوارديولا وجهازه الفني والتعلم منهم، وللتدرب واللعب إلى جانب هذه المجموعة من اللاعبين العالميين".

وأتم "الانضمام إلى مانشستر سيتي لحظة فخر كبيرة لعائلتي أيضًا. الآن، أتطلع بشوق للبدء واللعب أمام سيتي".

في بداية مسيرته، انضم آيت نوري إلى أكاديمية أنجيه في صيف 2016 قبل أن يوقع أول عقد احترافي له مع النادي بعد ذلك بعامين.

ثم ظهر لأول مرة ضد باريس سان جيرمان في أغسطس 2018 قبل أن يخوض 23 مباراة مع أنجيه قبل انتقاله على سبيل الإعارة إلى ولفرهامبتون في أكتوبر 2020.

وخلال فترة إعارته المؤقتة مع الذئاب في موسم 2020/2021، شارك في 24 مباراة، ثم انتقل بشكل دائم في بداية الموسم التالي، ليخوض 133 مباراة أخرى، ليثبت أنه أحد أكثر لاعبي ولفرهامبتون تألقا.

وينافس ريان على اللعب في مركز الظهير الأيسر في مانشستر سيتي مع اللاعب الشاب نيكو أوريلي، ويوشكو جفارديول، بالإضافة إلى ناثان آكي.

ولعب أوريلي هذا الموسم 9 مباريات في الدوري الإنجليزي سجل خلالهم هدفين، و6 مباريات في الكأس سجل 3 أهداف، ومبارياتين في كأس الرابطة، ومباراة في دوري أبطال أوروبا.

أوريلي شارك في مباراة سبارتا براج في مرحلة الدوري بدوري الأبطال في مركز المهاجم، قبل المشاركة في مباراة إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي بمركز الوسط المهاجم.

واختار جوارديولا الدفع باللاعب الشاب في بقية المباريات التي شارك بها في الموسم في مركز الظهير الأيسر.

أما جفارديول فشارك في 53 مباراة هذا الموسم في مركزي الظهير الأيسر وقلب الدفاع، وكذلك ناثان آكي الذي لعب 18 مباراة هذا الموسم في كافة البطولات، ونشط في مركزي المدافع والظهير الأيسر.

آيت نوري البالغ من العمر 23 عاما والذي خاض 13 مباراة دولية مع المنتخب الجزائري انضم إلى ولفرهامبتون قبل 5 مواسم.

وشارك نوري الظهير الأيسر لولفرهامبتون الموسم المنصرم في 41 مباراة بكافة البطولات سجل خلالهم 5 أهداف وصنع 7، في الموسم الأنجح للاعب مع الفريق الإنجليزي منذ انضمامه إلى الفريق.