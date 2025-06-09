أتليتكو مدريد يضم لونجليه بعد فسخ تعاقده مع برشلونة
الإثنين، 09 يونيو 2025 - 20:01
كتب : FilGoal
أعلن نادي أتليتكو مدريد ضد كليمون لونجليه مدافع برشلونة في صفقة انتقال حر.
كليمون لونجليه
النادي : أتليتكو مدريد
في البداية أعلن برشلونة فسخ عقد كليمون لونجليه بالتراضي بعد نهاية إعارته لأتليتكو مدريد.
فقد لعب المدافع الفرنسي الموسم الماضي مع الفريق المدريدي على سبيل الإعارة.
بعدها أعلن أتليتكو مدريد ضم اللاعب في صفقة انتقال حر، بعقد حتى صيف 2028.
وأوضح أتليتكو مدريد عبر موقعه: "توصل النادي إلى اتفاق مع لونجليه على توقيع عقد حتى صيف 2028".
ولعب لونجليه مع الفريق المدريدي 34 مباراة الموسم المنصرم، وسجل 3 أهداف وصنع 2.
لونجليه انضم إلى برشلونة في 2018 قادمًا من إشبيلية.
وشارك المدافع الفرنسي في 160 مباراة مع البلوجرانا، وسجل 7 أهداف وصنع 3.
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