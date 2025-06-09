ليس دياز.. تقرير: ألونسو يقرر ضم لاعب مغربي لقائمة مونديال الأندية

الإثنين، 09 يونيو 2025 - 19:58

كتب : FilGoal

تشابي ألونسو - باير ليفركوزن

قرر تشابي ألونسو المدير الفني لـ ريال مدريد ضم لاعبا مغربيا لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

وحسب موقع ريليفو فإن ألونسو قرر استدعاء المغربي يوسف لخديم لقائمة الفريق المستدعاه للمشاركة في البطولة.

ويلعب لخديم في مركز الظهير الأيسر ويبلغ من العمر 19 عاما.

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ولم يشارك لخديم أبدا في مباريات رفقة الفريق الأول، لكن تدرب معه تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وانضم لخديم في قائمة الفريق المتوجة ببطولة إنتركونتننتال في الموسم المنقضي لذلك تم احتساب له التتويج باللقب.

وتمكن من صناعة 4 أهداف وتسجيل هدف خلال 35 مباراة لعبها في الموسم الماضي مع الفريق الثاني كاستيا.

ويتواجد ريال مدريد في مجموعة تضم الهلال السعودي وباتشوكا المكسيكي وريد بول سالزبورج النمساوي.

ويستهل ريال مدريد مشواره بمواجهة الهلال يوم 18 المقبل.

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