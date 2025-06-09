سكالوني: انتقال ماستانتونو لـ ريال مدريد سيكون خطوة كبيرة.. وهذه شروط نجاحه

الإثنين، 09 يونيو 2025 - 19:43

كتب : FilGoal

فرانكو ماستانتونو

أشاد ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتيني بالانتقال المحتمل لـ فرانكو ماستانتونو لاعب ريفر بليت إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية.

وقال سكالوني خلال مؤتمر صحفي: "انتقال فرانكو ماستانتونو إلى ريال مدريد؟ هذا إنجاز كبير، نحن نتحدث عن أفضل ناد في العالم أو الثاني، خطوة هائلة بالنسبة له، لكنه لا يزال يبلغ 17 عاما".

وأنهى حديثه قائلا: "إذا استمر على هذا المنوال وبتلك الرغبة في التعلم والعزيمة فسيحقق نجاحا كبيرا بالتأكيد".

أخبار متعلقة:
ريال مدريد يعلن موعد تقديم صفقته الجديدة آس: بزيادة 5 ملايين يورو سنويا.. ريال مدريد يستقر على تجديد عقد فينيسيوس رومانو: ريال مدريد يتوصل لاتفاق لضم ماستانتونو بمشاركة محمد زيدان.. تعادل أساطير دورتموند مع ريال مدريد

وكشف فابرزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي في وقت سابق أن اللاعب سيوقع على عقد مدته 6 مواسم.

وسيدفع ريال مدريد قيمة الصفقة والمقدرة بـ 45 مليون دولار على دفعات.

وسيتفاوض الفريقان على مشاركة اللاعب مع ريفر بليت في كأس العالم للأندية ومن ثم الرحيل في أغسطس المقبل.

وسبق أن كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن ريال مدريد يسعى لحسم اتفاق يقضي بدفع المبلغ على 6 دفعات.

ويمتلك اللاعب شرطا جزائيا بقيمة 45 مليون يورو ما سيجعله أغلى لاعب يتم بيعه في الدوري الأرجنتيني تاريخيا.

وأشار فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورتس بأن اللاعب يحلم بالانضمام لريال مدريد منذ أن كان طفلا.

وأوضح أن ريال مدريد ينافس باريس سان جيرمان من أجل الفوز بخدمات اللاعب الشاب.

ويحق اللاعب الانتقال لريال مدريد في الرابع عشر من أغسطس المقبل عندما يتمم عامه الـ 18.

وسبق أن تفاوض ريال مدريد مع جوهرة الكرة الأرجنتينية في مايو من العام الماضي.

ويشغل الأرجنتيني اليافع مركزي الجناح وصانع الألعاب، ويعد من الموهبة الأبرز في الكرة الأرجنتينية في العام الجاري.

صاحب الـ 17 خاض 19 مباراة هذا الموسم وسجل 7 أهداف وصنع 4 في جميع المسابقات.

وإجمالا خاض بقميص الفريق الأول لريفر بليت 61 مباراة سجل 10 وصنع 7 وتوج بلقب الدوري والسوبر الأرجنتيني.

فرانكو ماستانتونو ريفر بليت ريال مدريد ليونيل سكالوني
نرشح لكم
ريال مدريد يعلن موعد تقديم صفقته الجديدة آس: بزيادة 5 ملايين يورو سنويا.. ريال مدريد يستقر على تجديد عقد فينيسيوس رومانو: ريال مدريد يتوصل لاتفاق لضم ماستانتونو دي يونج: سأجدد عقدي مع برشلونة إذا سارت الأمور على ما يرام مبابي: أرشح ديمبيلي للكرة الذهبية.. وأنا الآن في قلب العاصفة ليفاندوفسكي يوضح سبب غيابه عن بولندا في التوقف الدولي خطوات متسارعة.. ريال مدريد يسابق الزمن لضم كاريراس قبل كأس العالم للأندية العودة من بعيد.. رافينيا أفضل لاعب في الدوري الإسباني
أخر الأخبار
محلل أداء الأهلي الجديد - رحالة لأكثر من 60 دولة ..وكشاف ومحاضر خريج مدرسة كلوب 2 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: النصر يستعد لتقديم عرض بقيمة 85 مليون يورو لضم لويس دياز 12 دقيقة | ميركاتو
الأهلي يكشف قميصه الثاني لكأس العالم للأندية 34 دقيقة | كأس العالم للأندية
تقرير يكشف موعد اعتزال رونالدو 37 دقيقة | سعودي في الجول
تقرير: هال سيتي يتعاقد مع نجم شباب المغرب 48 دقيقة | ميركاتو
مروان عطية: لهذا السبب تغيرت تمريراتي مع النحاس.. ومباراة اتحاد جدة الأفضل لي 55 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير: مدرب أوساسونا يقود حمدي فتحي في الوكرة الموسم المقبل ساعة | المحترفون
كأس العالم للأندية - الهلال يفاوض النصر لشراء المدة المتبقية من عقد لاجامي ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "قراركم خاطيء".. الزمالك يرد على خطاب اتحاد الكرة بشأن موعد نهاية عقد زيزو 2 "كل الطرق تؤدي إلى الجزيرة".. الأهلي يعلن تعاقده مع زيزو 3 زيزو: السفارة الأمريكية خطأي الوحيد.. وعرض الزمالك كان أكبر من الأهلي باعتراف مسؤوله 4 وسام يسجل ويقود فلسطين لتجاوز الكويت في تصفيات المونديال.. وموقعة حاسمة قبل كأس العالم للأندية
/articles/506911/سكالوني-انتقال-ماستانتونو-لـ-ريال-مدريد-سيكون-خطوة-كبيرة-وهذه-شروط-نجاحه