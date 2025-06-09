كأس العالم للأندية - العين يتعاقد مع مدافع أرجنتيني

الإثنين، 09 يونيو 2025 - 19:33

كتب : FilGoal

العين الإماراتي

أعلن نادي العين يوم الاثنين تعاقده مع الأرجنتيني فاكوندو زبالا قادما من نادي أوليمبيا أسونسيون الباراجوياني.

وذلك على سبيل الإعارة، من أجل المشاركة مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية.

وأوضح النادي عبر موقعه أنه من المقرر أن يصل الظهير خلال الساعات القادمة للالتحاق ببعثة العين في الولايات المتحدة.

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وأضاف "تتقدم إدارة شركة نادي العين لكرة القدم بجزيل الشكر والتقدير لرئيس وإدارة نادي أوليمبيا أسونسيون على تعاونهم وعملهم الإحترافي في إتمام الصفقة".

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قبل أيام، وصلت بعثة نادي العين إلى الولايات المتحدة الأمريكية كأول العرب المتواجدين استعدادا لمنافسات كأس العالم للأندية.

ويخوض فريق العين معسكرا في واشنطن قبل انطلاق منافسات كأس العالم للأندية.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية مباريات كأس العالم للأندية خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وحتى 13 يوليو المقبل.

ويقود رامي ربيعة صفقة العين الجديد الفريق في كأس العالم بعد نهاية تعاقده مع الأهلي.

ويقع العين الإماراتي في المجموعة السابعة لكأس العالم للأندية رفقة كل من مانشستر سيتي الإنجليزي والوداد المغربي ويوفنتوس الإيطالي.

وجاء جدول مباريات العين في المونديال كالآتي:

العين × يوفنتوس (4 فجر يوم 19 يونيو)

العين × مانشستر سيتي (4 فجر يوم 23 يونيو)

العين × الوداد (10 مساء يوم 26 يونيو)

العين فاكوندو زبالا
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