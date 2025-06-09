بعد موافقة ليفركوزن وهوفنهايم.. بايرن يعلن مشاركة تاه وبيشوف في كأس العالم للأندية

الإثنين، 09 يونيو 2025 - 19:20

كتب : FilGoal

جوناثان تاه - بايرن ميونيخ

أعلن نادي بايرن ميونيخ توصله إلى اتفاق مع باير ليفركوزن وهوفنهايم بشأن انضمام جوناثان تاه وتوم بيشوف إلى الفريق بداية من كأس العالم للأندية.

وذلك بدلا من 1 يوليو المقبل عقب نهاية عقديهما مع ليفركوزن وهوفنهايم في 30 يونيو الجاري.

تاه وبيشوف انضما إلى بايرن في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقديهما مع ليفركوزن وهوفنهايم في 30 يونيو الجاري، لكن بايرن قرر ضمهما لقائمة مونديال الأندية، مما أجبره على دفع مبلغ مالي مقابل ذلك.

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وقال ماكس إيبرل مدير بايرن: "نحن سعداء بتوصلنا إلى اتفاق مع ليفركوزن وهوفنهايم حول انضمام جوناثان وتوم إلى فريقنا".

وأضاف "سيعزز كلاهما خياراتنا في كأس العالم للأندية".

وأتم "نحن جميعًا متحمسون جدًا لهذه البطولة الجديدة في الولايات المتحدة، حيث نرغب في المنافسة على اللقب".

عقب نهاية الموسم المنصرم، أعلن بايرن ضم تاه في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ليفركوزن.

وفي يناير الماضي، أعلن نادي بايرن ميونيخ ضم توم بيشوف لاعب هوفنهايم في صفقة انتقال حر تبدأ الموسم المقبل.

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