اتحاد الكرة يعلن فترات القيد لموسم 2025-2026

الإثنين، 09 يونيو 2025 - 18:59

كتب : محمد جمال

هاني أبو ريدة - الاتحاد المصري لكرة القدم

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم فترات ومواعيد القيد للموسم الجديد 2025-2026.

وجاءت المواعيد كالتالي:

-الانتقالات الصيفية تبدأ اعتبارا من 11 يونيو الجاري حتى 28 من الشهر ذاته.

-الانتقالات الشتوية تبدأ من 1 يناير 2026 حتى 8 فبراير.

-تنتهي جميع فترات القيد طبقا للمواعيد السابق ذكرها على أن يكون آخر موعد للقيد هو الساعة 12 منتصف الليل في اليوم الأخير، وآخر موعد للاستعلام الساعة 3 عصرا في اليوم الأخير.

وكان الاتحاد قد أعلن تعليمات القيد للموسم الجديد.

قوائم الفرق

- يسمح للأندية بقيد 35 لاعب في الموسم الجديد.

- قيد 25 لاعبا فقط في دوري مواليد 2005

- لا يسمح باشتراك أي لاعب في المسابقات الموسم الجديد اعتبارا من مواليد 1/1/2013

- اتحاد الكرة يلزم الأندية بدفع 2 مليون جنيه مستحقات الحكام بواقع مليون جنيه خلال تسجيل القائمة الأولى وأخرى خلال تسجيل قائمة اللاعبين الثانية.

قواعد الإعارة

- لا يجوز للنادي إعارة أو استعارة أكثر من 6 لاعبين خلال الموسم.

- لا يجوز إعارة أكثر من 3 لاعبين لنفس النادي أو استعارة أكثر من 3 لاعبين من نفس النادي.

- لا يجوز إعارة لاعب مدة تزيد عن سنة.

الأجانب

- يسمح بقيد 5 لاعبين أجانب في فرق الدوري الممتاز.

- لا يسمح بمشاركة أكثر من عدد 5 لاعبين أجانب في المباراة الواحدة بالدوري الممتاز.

- لا يحتسب اللاعب الفلسطيني ضمن عدد اللاعبين الأجانب.

- يسمح بقيد 3 لاعبين أجانب في المراحل السنية.

- لا يجوز إشراك غير مصري في مركز حراسة المرمى بجميع المسابقات.

- يسمح بقيد 3 لاعبين اجانب كحد أقصى لكل ناد في القسم الثاني.

- يسمح بقيد لاعب أجنبي واحد بحد أقصى لكل ناد في القسم الثالث.

- يسمح لغير المصريين من المقيمين التسجيل في مراحل البراعم وحتى مواليد 2013 ولا يجوز لهم المشاركة في المسابقات الأكبر من ذلك

المدير الفني

- لن يسمح للمدير الفني أن يتولى مسؤولية تدريب ناد آخر حال فسخ تعاقده من جانبه، ويسمح له فقط بالتعاقد مع نادي آخر إذا تم الاستغناء عنه وبحد أقصى ناديين فقط في نفس القسم.

- على النادي الذي يغير مديره الفني إثبات الطرف الفاسخ للتعاقد قبل توثيق عقد المدير الفني الجديد.

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