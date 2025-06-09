اتحاد الكرة يعلن الحد الأدنى للرخص التدريبية لموسم 2025-2026

الإثنين، 09 يونيو 2025 - 18:46

كتب : محمد جمال

مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد برئاسة هاني أبو ريدة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم شروط الرخص التدريبية والحد الأدنى المطلوب للعمل في المسابقات المختلفة لموسم 2025-2026.

القسم الأول

- الحد الأدنى للمدير الفني الرخصة A.

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- الحد الأدنى للمدرب المساعد الرخصة B.

القسم الثاني

- الحد الأدنى للمدير الفني الرخصة B.

- الحد الأدنى للمدرب المساعد الرخصة C.

القسم الثالث والرابع والكرة النسائية

-الحد الأدنى للمدير الفني الرخصة C.

- الحد الأدنى للمدرب المساعد الرخصة D.

الناشئين

- الحد الأدنى للمدير الفني الرخصة C.

- الحد الأدنى للمدرب المساعد الرخصة D.

البراعم

- الحد الأدنى للمدير الفني الرخصة C.

- الحد الأدنى للمدرب المساعد الرخصة D.

كما يجوز استخراج تصريح مؤقت للمدرب للعمل فى المسابقات لمدة موسم واحد فقط للرخصة المحددة لكل مسابقة بعد سداد الرسوم المقررة مع التسجيل في أقرب دورة تدريبية.

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