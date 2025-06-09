تليجراف: توتنام يقترب من تعيين توماس فرانك خلفا لـ بوستيكوجلو

الإثنين، 09 يونيو 2025 - 18:17

كتب : FilGoal

توماس فرانك - برينتفورد

اقترب نادي توتنام هوتسبر من تعيين توماس فرانك المدير الفني لـ برينتفورد خلفا لأنجي بوستيكوجلو.

وأعلن توتنام هوتسبر يوم الجمعة الماضي إقالة مدربه الأسترالي أنجي بوستيكوجلو بعد مرور عامين بالتمام والكمال من أصل 4 في عقده، حيث كان قد تم تعيينه في 6 يونيو 2023.

وحسب تليجراف، فإن المدرب الدنماركي هو الأقرب ليتم تعيينه.

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وأفادت الصحيفة أن من المقرر أن يكلف التعيين 10 ملايين جنيه استرليني لبرينتفورد كتعويض للعقد الممتد حتى 2027.

بوستيكوجلو أقيل بعد 16 يوما من التتويج الأوروبي، الذي كان أول بطولة قارية لتوتنام منذ 41 عامًا، وضمن للسبرز التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ولكن.. توتنام أنهى الموسم في المركز السابع عشر بـ 22 هزيمة، مسجلا أسوأ وأقل عدد من النقاط في تاريخ النادي بالدوري الإنجليزي الممتاز: 38 نقطة.

ورحل مدرب سلتيك السابق، البالغ من العمر 59 عاما، الذي يعتبر الرابع الدائم للفريق في 6 سنوات منذ رحيل ماوريسيو بوتشيتينو في 2019.

واحتل برينتفورد تحت قيادة فرانك المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم المنقضي برصيد 56 نقطة.

توماس فرانك برينتفورد الدوري الإنجليزي توتنام
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