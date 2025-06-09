سكاي: مانشستر يونايتد يتقدم بعرض مبدئي لضم جيوكيريس

الإثنين، 09 يونيو 2025 - 18:15

كتب : FilGoal

فيكتور جيوكيريس - سبورتنج لشبونة

ذكرت شبكة سكاي سبورتس أن نادي مانشستر يونايتد تقدم بعرض مبدئي لضم فيكتور جيوكيريس مهاجم سبورتنج لشبونة.

ويحظى فيكتور جيوكيريس باهتمام العديد من الأندية الأوروبية بعدما مستواه اللافت خلال هذا الموسم.

وأوضح التقرير أن العرض جاء من خلال وسطاء.

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وذلك بعدما دخل نابولي سباق التعاقد مع جيوكيريس.

وبحسب صحيفة كورييري ديلو سبورت الإيطالية، فإن نابولي مهتم للغاية بالحصول على خدمات المهاجم السويدي بداية من الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن مهمة نابولي لن تكون سهلة في ضم جيوكيريس خاصة في ظل رغبة أندية إنجليزية في التعاقد معه.

وحسب التقارير الصحفية فإن أرسنال أكثر الراغبين في التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 26 عاما.

وسجل المهاجم السويدي أهدافا أكثر مما لعب مباريات، إذ أحرز 54 هدفا في الموسم خلال جميع البطولات في 52 مباراة، وأيضا صنع 13 هدفا آخرين.

وقاد المهاجم السويدي فريقه للتتويج ببطولة الدوري البرتغالي وكأس البرتغال.

فيكتور جيوكيريس مانشستر يونايتد سبورتنج لشبونة
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