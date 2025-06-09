عاد لكن مع الكبار.. إنتر يعلن تعيين كيفو مدربا للفريق

الإثنين، 09 يونيو 2025 - 17:20

كتب : FilGoal

كريستيان كيفو

أعلن نادي إنتر تعيين كريستيان كيفو كمدير فني للفريق خلفا لـ سيموني إنزاجي.

ورحل إنزاجي لتدريب الهلال عقب خسارته في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان بخماسية.

وكشف إنترعن عقد المدرب الروماني إذ يمتد حتى 2027.

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ووقع الاختيار على الروماني بعد فشل المفاوضات مع سيسك فابريجاس المدير الفني لفريق كومو.

ولا يعد المدرب الروماني غريبا عن النيراتزوري كلاعب وكمدرب.

وتولى كيفو تدريب الفئات السنية المختلفة مع إنتر وتمكن من التتويج ببطولة الدوري الإيطالي مع فريق الشباب.

وخاض في الموسم الماضي التجربة الأولى له مع فريق أول بمسيرته التدريبية وذلك مع بارما.

وواجه كيفو تحديا صعبا مع بارما، إذ دربه حيث كان يحتل المركز الـ18 وهو أحد مراكز الهبوط خلال الجولة 26.

وأنقذ كيفو فريقه بارما من الهبوط لدوري الدرجة الثانية وأنهى الدوري في المركز الـ16.

وبذلك عاد كيفو مرة أخرى إلى إنتر لكن مع الفريق الأول.

وكلاعب فتواجد رفقة الفريق من 2007 حتى 2014 وتوج بالعديد من البطولات أبرزها الثلاثية التاريخية تحت قيادة جوزيه مورينيو.

كريستيان كيفو إنتر الدوري الإيطالي بارما
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