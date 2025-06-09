اسكواش - سداسي مصري وانسحاب هانيا للإصابة ببطولة السلسلة الختامية

يختتم موسم الاسكواش ببطولة السلسلة الختامية للرجال والسيدات بين أفضل 8 لاعبين على مستوى الموسم.

وتشهد البطولة غياب علي فرج بعد إعلانه اعتزال اللعبة بشكل فوري.

كما تغيب هانيا الحمامي بسبب تعرضها للإصابة.

ويشارك في البطولة ستة مصريين بواقع ثلاثة على مستوى الرجال ومثلهم للسيدات.

وكانت نوران جوهر قد توجت بلقب آخر بطولات الموسم بعد الفوز ببطولة بريطانيا المفتوحة.

بينما حقق مصطفى عسل وصافة نفس البطولة.

وكشف الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين مشاركة الأمريكية أماندا صبحي بدلا من هانيا الحمامي.

ويشارك من الرجال كل من مصطفى عسل وكريم عبد الجواد وطارق مؤمن من مصر.

بينما على مستوى السيدات تشارك كل من نوران جوهر ونور الشربيني وأمينة عرفي.

وتقام السلسلة الختامية بتقسيم اللاعبين الثمانية على مجموعتين بواقع 4 في كل مجموعة.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة لنصف النهائي، وبداية من نصف النهائي تقام المباريات بالنظام الإقصائي بخروج المغلوب.

وتستضيف كندا منافسات البطولة خلال الفترة من 23 إلى 27 يونيو الجاري.