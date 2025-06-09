ذا أثليتك: الهلال يقترب من حسم صفقة ظهير روما

الإثنين، 09 يونيو 2025 - 17:03

كتب : FilGoal

أنخيلينو ظهير أيسر ريد بول لايبزيج

اقترب نادي الهلال السعودي من حسم صفقة أنخلينيو ظهير أيسر فريق روما.

وتأتي مفاوضات الهلال مع ظهير روما بناء على طلب سيموني إنزاجي المدير الفني الجديد للفريق.

وكشف موقع ذا أثليتك أن الصفقة في رتوشها الأخيرة وتقترب من الحسم.

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وأشار التقرير إلى أن الهلال سيتعاقد مع روما لضم أنخلينيو بمقابل يتراوح بين 20 إلى 25 مليون يورو.

ويحصل اللاعب البالغ من العمر 28 عاما على مقابل 10 ملايين يورو.

وسبق وأن لعب أنخلينيو مع فرق مانشستر سيتي ولايبزج وجالاتا سراي وأخيرا روما.

وخاض اللاعب الإسباني 51 مباراة مع روما هذا الموسم بمختلف المسابقات.

وساهم أنخلينيو في 10 أهداف خلال الموسم.

إذ نجح اللاعب في تسجيل أربعة أهداف وصنع 6 آخرين.

روما الهلال أنخلينيو
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