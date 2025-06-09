ريال مدريد يعلن موعد تقديم صفقته الجديدة

الإثنين، 09 يونيو 2025 - 16:42

كتب : FilGoal

نيكو ويليامز - دين هويسن

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني موعد تقديم صفقته الدفاعية الجديدة اللاعب دين هويسن مدافع بورنموث الإنجليزي.

وكشف ريال مدريد في بيان رسمي: "سيتم تقديم لاعب الفريق الجديد دين هويسن الساعة 12:30 ظهر غدا الثلاثاء في مدينة ريال مدريد الرياضية".

وأكمل البيان "فلورنتينو بيريز رئيس النادي سيستقبل اللاعب لحضور حفل التوقيع الرسمي لمدة 5 سنوات مع النادي، ويتحدث بعدها هويسن إلى وسائل الإعلام".

أخبار متعلقة:
4 أشهر تكفي.. دين هويسن مستقبل دفاع ريال مدريد آس: بزيادة 5 ملايين يورو سنويا.. ريال مدريد يستقر على تجديد عقد فينيسيوس رومانو: ريال مدريد يتوصل لاتفاق لضم ماستانتونو

ووفقا لتقارير عن الصفقة فإن عقد اللاعب مع النادي الملكي سيمتد لمدة 5 مواسم مقابل 50 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي الذي سيحصل عليه بورنموث.

وحظى هويسين باهتمام عدد من الأندية منها تشيلسي وأرسنال وبايرن ميونيخ وليفربول، بعد أدائه الرائع في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ديان هويسين انضم إلى بورنموث في صيف 2024 قادما من يوفنتوس الإيطالي مقابل 12 مليون جنيه أسترليني.

المدافع الدولي صاحب الـ20 عاما شارك أساسيا في مباراتي إسبانيا ضد فرنسا والبرتغال بدوري الأمم الأوروبية.

ووصل إجمالي عدد المشاركات الدولية للمدافع الإسباني 4 مباريات.

ولعب هويسن الموسم الماضي 32 مباراة في الدوري الإنجليزي، و3 مباريات في الكأس، ومباراة في كأس الرابطة الإنجليزية.

ويستعد ريال مدريد للمشاركة في كأس العالم للأندية المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو.

ويلعب ريال مدريد في المجموعة الثامنة بكأس العالم للأندية رفقة الهلال السعودي، وسالزبورج النمساوي، وباتشوكا المكسيكي.

دين هويسن ريال مدريد صفقة ريال مدريد الجديدة
نرشح لكم
سكاي: مانشستر يونايتد يتقدم بعرض مبدئي لضم جيوكيريس ذا أثليتك: الهلال يقترب من حسم صفقة ظهير روما تقرير: أنطونيو يرحل عن وست هام بعد فشل التوصل لاتفاق تشيلسي يضم مامادو سار مدافع ستراسبورج حتى 2033 تقارير: ميلان يتوصل لاتفاق مع مودريتش آرثر كابرال إلى بوتافوجو استعدادا لكأس العالم للأندية رومانو: ريال مدريد يتوصل لاتفاق لضم ماستانتونو هويلوند يرد على تقارير رحيله عن مانشستر يونايتد
أخر الأخبار
تليجراف: توتنام يقترب من تعيين توماس فرانك خلفا لـ بوستيكوجلو 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
سكاي: مانشستر يونايتد يتقدم بعرض مبدئي لضم جيوكيريس 24 دقيقة | ميركاتو
اتحاد الكرة يعلن تعليمات القيد لموسم 2025-2026 50 دقيقة | الدوري المصري
عاد لكن مع الكبار.. إنتر يعلن تعيين كيفو مدربا للفريق ساعة | الكرة الأوروبية
اسكواش - سداسي مصري وانسحاب هانيا للإصابة ببطولة السلسلة الختامية ساعة | رياضات أخرى
ذا أثليتك: الهلال يقترب من حسم صفقة ظهير روما ساعة | ميركاتو
ريال مدريد يعلن موعد تقديم صفقته الجديدة ساعة | ميركاتو
متعب: فخور بتسجيل أول أهداف الأهلي بالمونديال.. وأقول للاعبين ألعب كأنك لم تفعل شيئا 2 ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "قراركم خاطيء".. الزمالك يرد على خطاب اتحاد الكرة بشأن موعد نهاية عقد زيزو 2 "كل الطرق تؤدي إلى الجزيرة".. الأهلي يعلن تعاقده مع زيزو 3 زيزو: السفارة الأمريكية خطأي الوحيد.. وعرض الزمالك كان أكبر من الأهلي باعتراف مسؤوله 4 وسام يسجل ويقود فلسطين لتجاوز الكويت في تصفيات المونديال.. وموقعة حاسمة قبل كأس العالم للأندية
/articles/506898/ريال-مدريد-يعلن-موعد-تقديم-صفقته-الجديدة