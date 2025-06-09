ريال مدريد يعلن موعد تقديم صفقته الجديدة

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني موعد تقديم صفقته الدفاعية الجديدة اللاعب دين هويسن مدافع بورنموث الإنجليزي.

وكشف ريال مدريد في بيان رسمي: "سيتم تقديم لاعب الفريق الجديد دين هويسن الساعة 12:30 ظهر غدا الثلاثاء في مدينة ريال مدريد الرياضية".

وأكمل البيان "فلورنتينو بيريز رئيس النادي سيستقبل اللاعب لحضور حفل التوقيع الرسمي لمدة 5 سنوات مع النادي، ويتحدث بعدها هويسن إلى وسائل الإعلام".

ووفقا لتقارير عن الصفقة فإن عقد اللاعب مع النادي الملكي سيمتد لمدة 5 مواسم مقابل 50 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي الذي سيحصل عليه بورنموث.

وحظى هويسين باهتمام عدد من الأندية منها تشيلسي وأرسنال وبايرن ميونيخ وليفربول، بعد أدائه الرائع في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ديان هويسين انضم إلى بورنموث في صيف 2024 قادما من يوفنتوس الإيطالي مقابل 12 مليون جنيه أسترليني.

المدافع الدولي صاحب الـ20 عاما شارك أساسيا في مباراتي إسبانيا ضد فرنسا والبرتغال بدوري الأمم الأوروبية.

ووصل إجمالي عدد المشاركات الدولية للمدافع الإسباني 4 مباريات.

ولعب هويسن الموسم الماضي 32 مباراة في الدوري الإنجليزي، و3 مباريات في الكأس، ومباراة في كأس الرابطة الإنجليزية.

ويستعد ريال مدريد للمشاركة في كأس العالم للأندية المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو.

ويلعب ريال مدريد في المجموعة الثامنة بكأس العالم للأندية رفقة الهلال السعودي، وسالزبورج النمساوي، وباتشوكا المكسيكي.