متعب: فخور بتسجيل أول أهداف الأهلي بالمونديال.. وأقول للاعبين ألعب كأنك لم تفعل شيئا

الإثنين، 09 يونيو 2025 - 16:24

كتب : FilGoal

عماد متعب

أعرب عماد متعب مهاجم الأهلي السابق عن فخره بتسجيل أول هدف للأهلي في تاريخ مشاركاته بكأس العالم للأندية.

وأشاد متعب بأجواء النسخة الحالية من كأس العالم للأندية مشددا أنها مختلفة عن أي نسخة سابقة.

ووجه متعب رسالة إلى لاعبي الأهلي بأن يلعبون وكأنهم لم يحققون شيئا في مسيرتهم من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات.

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وقال عماد متعب لاعب الأهلي السابق عبر الصفحة الرسمية للنادي: "كأس العالم للأندية هذا الموسم بطولة مختلفة بكل المقاييس عن النسخ السابقة والمنافسة ستكون مختلفة وأتمنى التوفيق للأهلي في بطولة هي الأقوى".

وأوضح "الأجواء تجعل اللاعبين سعداء بالمنافسة في مثل تلك البطولة، والاستعداد جيد لمباراة إنتر ميامي الافتتاحية".

وكشف متعب "شرف لي تسجيل أول هدف في تاريخ مشاركاته بكأس العالم للأندية، وبمشاهدة الأجواء الحالية والمباريات القوية المرتقبة تجعلني أرغب في ارتداء زي الفريق والمشاركة مع اللاعبين".

واختتم متعب تصريحاته "رسالتي للاعبي الأهلي، دائما شارك في البطولات وكأنك لم تفعل أي شيء في مسيرتك حتى تصل لمرحلة النهاية والاعتزال يمكنك الحديث عن مشوارك وإنجازاتك".

ويخوض الأهلي منافسات كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وحتى 13 يوليو المقبل.

ويستهل الأهلي مشواره بمواجهة إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي فجر يوم الأحد المقبل.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى رفقة فرق إنتر ميامي وبالميراس وبورتو.

كأس العالم للأندية الأهلي عماد متعب
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